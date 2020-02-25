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В Китае разрабатывают пероральную вакцину от коронавируса

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 08:48
В Китае разрабатывают пероральную вакцину от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Для изготовления вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи

Группа ученых Тяньцзиньского университета (Китай) сообщила о разработке потенциальной пероральной вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщает газета "Хуаньцю шибао".

Для изготовления вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae), а S-белок (Spike-белок) нового коронавируса - в качестве мишени для генерации антител.

Сообщается, что исследования, разработку и тестирование новой вакцины проводит группа специалистов под руководством профессора Тяньцзиньского университета Хуан Цзиньхая.

Добавим, пероральный прием лекарственных средств - прием лекарства через рот, путем проглатывания лекарства.

Напомним, в Южной Корее жертвой коронавирусной инфекции COVID-19 уже стали восемь человек.

Напомним, в Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина усиливает меры безопасности.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт "Борисполь" принимает все меры для недопущения распространения коронавируса в Украине. Пассажиров из стран с осложненной эпидемической ситуацией осматривает медик прямо на борту.

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