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У В'єтнамі одужали всі хворі на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 09:45
У В'єтнамі одужали всі хворі на коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

В'єтнам розробив 4 сценарію протидії епідемії

Всі 16 пацієнтів, які були інфіковані новим коронавірусом CОVID-19 і перебували в інфекційних відділеннях лікарень В'єтнаму, повністю одужали. Про це повідомляє портал VNExpress з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

У МОЗ також повідомили, що В'єтнам розробив 4 сценарію протидії епідемії.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра заявив, що всі, у кого раніше діагностували коронавірус в країні, одужали.

Зазначимо, що випадки зараження у В'єтнамі підтвердили на початку лютого.

Нагадаємо, Великобританія досягла прориву в пошук вакцини від нового виду коронавірусу. Британські вчені скоротили частину необхідного на створення вакцини часу з двох-трьох років до 14 днів.

Додамо, виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу немає.

Однак, група вчених Тяньцзінського університету (Китай) повідомила про розробку потенційної пероральної вакцини від нового коронавірусу.

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