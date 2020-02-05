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Не существует проверенных эффективных средств лечения коронавируса, - ВОЗ

Новости » Общество     05.02.2020 - 23:00
Не существует проверенных эффективных средств лечения коронавируса, - ВОЗ
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

В Женеве встретятся сотни экспертов для разработки вакцины

Не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что через неделю в Женеве встретятся сотни экспертов для определения приоритетов в области исследований и разработок коронавирусных препаратов, средств диагностики и вакцин для борьбы со вспышкой.

"Не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса", - заявил Райан.

Среди участников будут эксперты по клиническим исследованиям и исследованиям источника вируса на животных, который появился на рынке в центральном китайском городе Ухань.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что многонациональная группа, возглавляемая ВОЗ, очень скоро отправится в Китай, чтобы сотрудничать с китайскими властями в борьбе с этой вспышкой. В то же время, он не сообщил никаких подробностей.

По словам Тедроса, в Китае насчитывается 24 363 подтвержденных случая заболевания, в том числе 490 смертей. За последние 24 часа было зарегистрировано большинство случаев заболевания за один день с момента начала вспышки.

Ранее сообщалось, что ВОЗ нуждается в почти 700 миллионах долларов для борьбы с новым видом коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в Китае.

РБК-Украина писало, что Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от нового вида коронавируса. Британские ученые сократили часть необходимого на создание вакцины времени с двух-трех лет до 14 дней.

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