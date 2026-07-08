Ветерани та ВПО можуть безкоштовно пройти професійне навчання: як подати заявку

Головне: Стартував набір на програму TVET: ветерани, ВПО та вразливі категорії можуть здобути нову професію або підвищити кваліфікацію.

ветерани, ВПО та вразливі категорії можуть здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. Програма охоплює вісім областей України та передбачає до 800 місць для учасників.

та передбачає до 800 місць для учасників. Доступні два формати: повністю безкоштовні групові курси або частково компенсовані індивідуальні навчання.

повністю безкоштовні групові курси або частково компенсовані індивідуальні навчання. Навчання орієнтоване на затребувані ринком праці професії, зокрема в агросекторі, сфері послуг та виробництві.

Хто може взяти участь

Програма розрахована на мешканців восьми областей: Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Івано-Франківської та Львівської.

Участь можуть взяти:

внутрішньо переміщені особи;

люди, які повернулися до України;

місцеві жителі громад, де реалізується проєкт;

ветерани та особи, які вже працюють, але хочуть змінити професію.

Перевагу надаватимуть представникам вразливих груп: жінкам, особам з інвалідністю, молоді без досвіду роботи (18-25 років), особам віком 50+, ветеранам та етнічним меншинам. Участь у програмі можна взяти лише один раз.

Які професії можна опанувати

Навчання фокусується на спеціальностях, затребуваних на ринку праці. До основних напрямків належать швейне виробництво, пекарство та бджільництво.

Крім того, індивідуальні курси можуть охоплювати сфери будівництва, логістики, маркетингу, технічного обслуговування та професійних послуг.

Формати навчання:

Групові курси TVET: навчання повністю оплачує програма, воно проводиться закладами професійної освіти. Тривалість - від двох тижнів до чотирьох місяців.

навчання повністю оплачує програма, воно проводиться закладами професійної освіти. Тривалість - від двох тижнів до чотирьох місяців. Індивідуальні курси: учасник самостійно обирає навчального провайдера. Програма компенсує частину вартості, проте власний внесок учасника має складати не менше 25%. Тривалість - від 10 годин до пів року.

Навчання проводиться офлайн або у змішаному форматі з обов'язковою практикою. Після завершення учасники отримають сертифікат або диплом.

Як подати заявку

Для реєстрації необхідно звернутися до відповідних представництв програми залежно від регіону проживання:

Деталі програми доступні на офіційних ресурсах організаторів проєкту. Його реалізують організації Карітас Швейцарія, Карітас Україна, Карітас-Спес Україна та SPARK.