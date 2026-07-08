Ветерани та ВПО можуть безкоштовно пройти професійне навчання: як подати заявку

В Україні розпочався набір на програму розвитку професійних навичок TVET, що реалізується в межах проєкту REMARKET. Ініціатива надає можливість пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Ветеран.
Головне:
Програма розрахована на мешканців восьми областей: Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Івано-Франківської та Львівської.
Участь можуть взяти:
Перевагу надаватимуть представникам вразливих груп: жінкам, особам з інвалідністю, молоді без досвіду роботи (18-25 років), особам віком 50+, ветеранам та етнічним меншинам. Участь у програмі можна взяти лише один раз.
Навчання фокусується на спеціальностях, затребуваних на ринку праці. До основних напрямків належать швейне виробництво, пекарство та бджільництво.
Крім того, індивідуальні курси можуть охоплювати сфери будівництва, логістики, маркетингу, технічного обслуговування та професійних послуг.
Формати навчання:
Навчання проводиться офлайн або у змішаному форматі з обов'язковою практикою. Після завершення учасники отримають сертифікат або диплом.
Для реєстрації необхідно звернутися до відповідних представництв програми залежно від регіону проживання:
Деталі програми доступні на офіційних ресурсах організаторів проєкту. Його реалізують організації Карітас Швейцарія, Карітас Україна, Карітас-Спес Україна та SPARK.
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