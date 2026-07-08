Ветераны и ВПЛ могут бесплатно пройти профессиональное обучение: как подать заявку

В Украине начался набор на программу развития профессиональных навыков TVET, которую реализуют в рамках проекта REMARKET. Инициатива позволяет пройти переподготовку или повысить квалификацию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ветеран .
Главное:
Программа рассчитана на жителей восьми областей: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской.
Участие могут принять:
Предпочтение будут предоставлять представителям уязвимых групп: женщинам, лицам с инвалидностью, молодежи без опыта работы (18-25 лет), лицам 50+, ветеранам и этническим меньшинствам. Участие в программе можно принять только один раз.
Учеба фокусируется на специальностях, востребованных на рынке труда. К основным направлениям относятся швейное производство, пекарство и пчеловодство.
Кроме того, индивидуальные курсы могут включать сферы строительства, логистики, маркетинга, технического обслуживания и профессиональных услуг.
Форматы обучения:
Обучение проводится офлайн или в смешанном формате с обязательной практикой. После завершения участники получат сертификат или диплом.
Для регистрации необходимо обратиться в соответствующие представительства программы в зависимости от региона проживания:
Детали программы доступны на официальных ресурсах организаторов проекта. Его реализуют организации Каритас Швейцария, Каритас Украина, Каритас-Спес Украина и SPARK.
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