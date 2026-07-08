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Ветераны и ВПЛ могут бесплатно пройти профессиональное обучение: как подать заявку

08:07 08.07.2026 Ср
3 мин
Программа действует в 8 областях. Где ею можно воспользоваться?
aimg Василина Копытко
Программа рассчитана на 800 человек (фото: Getty Images)

В Украине начался набор на программу развития профессиональных навыков TVET, которую реализуют в рамках проекта REMARKET. Инициатива позволяет пройти переподготовку или повысить квалификацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ветеран .

Главное:

  • Стартовал набор на программу TVET: ветераны, ВПЛ и уязвимые категории могут получить новую профессию или повысить квалификацию.
  • Программа включает восемь областей Украины и предусматривает до 800 мест для участников.
  • Доступны два формата: полностью бесплатные групповые курсы или частично компенсированные индивидуальные учения.
  • Обучение ориентировано на востребованные рынком труды профессии, в частности в агросекторе, сфере услуг и производстве.

Кто может принять участие

Программа рассчитана на жителей восьми областей: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской.

Участие могут принять:

  • внутренне перемещенные лица;
  • люди, вернувшиеся в Украину;
  • местные жители громад, где реализуется проект;
  • ветераны и уже работающие лица, которые хотят сменить профессию.

Предпочтение будут предоставлять представителям уязвимых групп: женщинам, лицам с инвалидностью, молодежи без опыта работы (18-25 лет), лицам 50+, ветеранам и этническим меньшинствам. Участие в программе можно принять только один раз.

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Какие профессии можно овладеть

Учеба фокусируется на специальностях, востребованных на рынке труда. К основным направлениям относятся швейное производство, пекарство и пчеловодство.

Кроме того, индивидуальные курсы могут включать сферы строительства, логистики, маркетинга, технического обслуживания и профессиональных услуг.

Форматы обучения:

  • Групповые курсы TVET: обучение полностью оплачивает программа, проводится заведениями профессионального образования. Продолжительность - от двух недель до четырех месяцев.
  • Индивидуальные курсы: участник самостоятельно выбирает обучающего провайдера. Программа компенсирует часть стоимости, однако собственный вклад участника должен составлять не менее 25%. Продолжительность - от 10 часов до полугода.

Обучение проводится офлайн или в смешанном формате с обязательной практикой. После завершения участники получат сертификат или диплом.

Как подать заявку

Для регистрации необходимо обратиться в соответствующие представительства программы в зависимости от региона проживания:

Детали программы доступны на официальных ресурсах организаторов проекта. Его реализуют организации Каритас Швейцария, Каритас Украина, Каритас-Спес Украина и SPARK.

Читайте также о том, что в июле суммы выплат для ВПЛ не изменятся, но части переселенцев нужно своевременно обновить данные. Если этого не сделать, помощь могут приостановить.

Ранее мы писали о том, что в Украине обновляются правила работы медицинских учреждений. Особое внимание будет уделяться отношению к ветеранам, а также доступности помощи для других категорий пациентов.

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