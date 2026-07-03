ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІСТЬ ЗАМІСТЬ ПІЛЬГ: КУДИ РУХАЄТЬСЯ РЕФОРМА СОЦЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

СПЕЦПРОЄКТ 03.07.2026

Повномасштабне вторгнення РФ та безпрецедентні соціальні виклики, зумовлені ним, оголили хронічні проблеми української системи соцзахисту: від надмірної забюрократизованості і формалізму до гострого дефіциту бюджету. Мільйони родин опинилися у скруті, і це стало каталізатором наймасштабніших змін за часів незалежності.

Реформа соціального захисту в Україні нарешті відходить від радянської моделі пільг і виплат “за статусом". Сьогодні соціальна допомога та соціальні послуги стають все більш адресними, прозорими та цифровізованими. Одним із головних рушіїв цих трансформацій стала міжнародна програма SPIRIT, яка об'єднала зусилля Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, ЮНІСЕФ і Уряду Великої Британії.

Як глобальне партнерство створює нову систему захисту українців – у спецпроєкті РБК-Україна.

Еволюція кризи: чому стара система була приречена Після проголошення незалежності Україна успадкувала громіздку модель пільг. Вона здавалася щедрою лише на папері, але залишала тих, хто опинився на межі виживання, сам на сам зі своїми проблемами. У 2000-х роках стало очевидно: діюча система неефективна, а витрати бюджету зростають швидше, ніж якість підтримки. Цифри говорять самі за себе: у 2000 році середня пенсія становила менше третини середньої зарплати;

у 2003 році, за оцінками ІДСД НАН України, близько 13 мільйонів українців жили за межею бідності;

прожитковий мінімум для різних категорій населення був і залишається нижчим за фактичну вартість споживчого кошика, що складається з базових товарів і послуг.

2014: війна, що розпочалася, змінює все Справжнім тектонічним зсувом стали події 2014 року. Анексія Криму та війна на Донбасі спричинили до появи нового соціального явища – внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За два роки їхня кількість сягнула майже двох мільйонів. Фото: GETTY IMAGES Соціальна інфраструктура в регіонах ледве витримувала навантаження: видатки на систему соцзахисту зросли з 399 до 625 мільярдів гривень, але державна підтримка залишалася недостатньо і була надто повільною. Саме тоді розпочався болісний перехід статусів до адресності: замість знеособлених категорій – допомога тим, хто дійсно потребує, замість паперів – перші кроки у напрямку цифровізації, а для реабілітації захисників у 2018 році створили Міністерство у справах ветеранів.

2022: допомога за 24 години, а не за місяці Початок повномасштабного вторгнення спровокувало безпрецедентну гуманітарну кризу. Кількість людей з інвалідністю швидко зросла щонайменше на 300 тисяч. Станом на кінець 2025 року в Україні налічувалося 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а ще 5,6 мільйона виїхали за кордон. Фото: GETTY IMAGES Перший удар прийняли на себе місцеві громади. Щоб розв'язати їм руки, у квітні 2022 року Верховна Рада України дозволила ухвалювати рішення про надання екстреної допомоги впродовж 24 годин. Що це змінило на практиці: критичні послуги (догляд вдома, підтримане проживання, паліативний догляд) стали безкоштовними для постраждалих від війни;

право на допомогу почали визначати за доходами родини за останні три замість шести місяців;

бюрократичні вимоги скоротили до мінімуму. Однак громади гостро відчули брак ресурсів і фахівців. На допомогу прийшли міжнародні організації.

PeReHID та програма SPIRIT: як донори інтегруються в державну систему Раніше міжнародні донори часто створювали паралельні системи допомоги, що призводило до дублювання функцій. У 2023 році ініціатива PeReHID, започаткована за лідерства ЮНІСЕФ, змінила правила гри. Міжнародні організації інтегрувалися в державну систему соціального захисту, спрямувавши ресурси туди, де вони найпотрібніші: у прифронтові зони, малозабезпеченим родинам та людям з інвалідністю. Фото: GETTY IMAGES Логічним продовженням цього успіху став запуск масштабної програми SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation). Це унікальна комплексна ініціатива, яка фінансується Урядом Великої Британії через Посольство Великої Британії в Україні в межах історичної Угоди про 100-річне партнерство. Програма розроблялася та реалізується Мінсоцполітики у стратегічному партнерстві з ЮНІСЕФ та Світовим банком. Посольство Великої Британії та ЮНІСЕФ інвестують не в утримання старих радянських установ, а в людський капітал – найцінніший ресурс для повоєнного відновлення України.

Чотири стовпи програми SPIRIT Програма SPIRIT спирається на чотири основні стовпи, які повинні стати фундаментом нової філософії української системи соціального захисту. Першим базовим елементом є інклюзія, яка гарантує рівний доступ до допомоги для всіх громадян, з особливим акцентом на людях з інвалідністю та тих, хто безпосередньо постраждав від війни. Наступний стовп – це стійкість, покликана зміцнити місцеві громади, щоб вони мали ресурс і спроможність самостійно долати майбутні кризи й швидко відновлюватися після шокових подій. Третьою важливою складовою є інновації, що передбачають запуск сучасних технологій та цифрових інструментів для швидкого, прозорого та сталого надання послуг. Замикає цю четвірку трансформація – системні зміни в державній політиці, які мають базуватися виключно на реальних даних та якісному аналізі, а не на застарілих концепціях чи сумнівних припущеннях. Для збору доказової бази та моделювання реформ при Мінсоцполітики створили аналітичне ядро – Офіс соціального відновлення (SRO), куди увійшли провідні експерти ЮНІСЕФ.

6 головних пріоритетів Мінсоцполітики Завдяки аналітичній підтримці SPIRIT, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності визначило шість ключових векторів розвитку: Пенсійна модернізація: запровадження універсальної базової пенсії та розширення накопичувального рівня пенсійної системи. Базова соціальна допомога: об’єднання дрібних виплат в один зрозумілий інструмент та перегляд підходів до визначення прожиткового мінімуму. Захист дітей: розвиток програми "єНяня", підтримка усиновлення та збереження допомоги при народженні дитини як фінансового запобіжника бідності. Стійкість прифронтових зон: адресні гуманітарні виплати та робота мобільних мультидисциплінарних команд для підтримки постраждалим. Інтеграція ВПО: запуск принципу "єдиного вікна" та спеціалізовані програми реінтеграції. Демографічне відродження: створення "Хабів Єдності", допомога з житлом та працевлаштуванням для сприяння поверненню українців з-за кордону. Фото: GETTY IMAGES

Коли зміни стають відчутними: перші результати у громадах У 2025 році програма SPIRIT запустила пілотну програму малих грантів (до 60 тис. доларів США) у Києві та 10 областях України. Це дозволило місцевим громадам розгорнути сервіси підтримки найбільш уразливих категорій населення буквально з нуля: відкрилися нові центри денного догляду для дітей з інвалідністю;

з'явилися служби підтримки родин у кризових ситуаціях;

запрацювали простори підтриманого проживання для літніх людей. Для невеликих громад це стало не просто “косметичнимй ремонтом”, а стартом повного перезапуску місцевих систем соціального захисту. Програма довела: міжнародні гроші найефективніші тоді, коли посилюють та доповнюють наявну державну систему, а не діють окремо від неї.

Що реформа означає для кожної людини? Головна філософія змін – соцзахист перетворюється на якісний та швидкий сервіс. Швидкість. Завдяки цифровізації екстрену допомогу людина може отримати впродовж однієї доби. Єдине вікно. ЦНАПи та оновлені органи соцзахисту працюють комплексно – більше не треба збирати безліч довідок та інших документів. Прозорість. Монетизація допомоги та краща координація міжнародних донорів і держави унеможливлює корупційні ризики та дублювання зусиль. Фото: GETTY IMAGES

Нова екосистема соцзахисту: 5 головних зсувів Цифра замість паперів Більшість послуг переходить в онлайн. Це знижує корупційні ризики та прибирає черги. Потреби замість статусів Допомога стає адресною та залежить від життєвих обставин і реальних потреб людини, а не від її "категорії". При цьому базові програми – як-от виплати при народженні дитини – залишаються надійною опорою для родин. Все вирішується на місцях Громади отримують повноваження та ресурси, щоб допомагати людям невідкладно, без погоджень із центром. Життя в громаді замість інтернатів Україна поступово відходить від радянської системи закритих установ. Пріоритет – догляд вдома, денний догляд та підтримане проживання поруч із рідними. Єдина логіка Спільні програми Мінсоцполітики з ЮНІСЕФ та Світовим банком, за підтримки Великої Британії, об'єднують розрізнені зусилля в один потужний механізм, що спрямовується на основі моніторингом аналізу даних та в умовах реального часу. Сер Ніл Кромптон “Інвестиції в людей є основою відновлення України. Велика Британія пишається тим, що підтримує це бачення через програму SPIRIT. Зміцнюючи соціальні системи та послуги для всіх верств українців, особливо тих, які найбільше постраждали від війни та є найуразливиішми, ми допомагаємо Україні будувати більш інклюзивне, справедливе та благополучне майбутнє”, – каже Посол Великої Британії в Україні сер Ніл Кромптон. “Проєкт SPIRIT – це приклад безпрецедентної довіри міжнародних партнерів до України та нашого курсу реформ. Завдяки спільній роботі зі Світовим банком, Великою Британією, Японією та Німеччиною ми реалізуємо одну з наймасштабніших реформ соціального захисту за роки незалежності. Її мета – зробити підтримку швидкою, зрозумілою та адресною. Водночас SPIRIT впроваджує сучасний підхід, коли грошові виплати поєднуються із соціальними послугами, допомагаючи людям долати складні життєві обставини, але в першу чергу – відновлювати власну спроможність та самостійність", – говорить Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Денис Улютін

Хто відчує зміни найближчим часом? Сім’ї з дітьми отримають простіші та гнучкіші моделі фінансової підтримки та якісні сервіси у своїх громадах.

Ветерани та люди з інвалідністю отримають доступний догляд на зрозумілих та прозорих умовах.

ВПО та ті, хто повертається з-за кордону – для них створюють спеціальні програми реінтеграції та інфраструктуру в громадах.

Мешканці прифронтових територій отримають пріоритетне фінансування та допомогу від мобільних мультидисциплінарних команд.