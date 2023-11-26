Ветерани мають право на безкоштовні операції: алгоритм дій
Українські ветерани та ветеранки мають право на отримання безоплатного оперативного втручання у рамках пакета “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук
Українські ветерани та ветеранки мають право на безкоштовні медичні послуги. Зокрема це стосується:
- лабораторних досліджень;
- інструментальних обстежень (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші);
- хірургічних операцій;
- знеболення на всіх етапах лікування;
- забезпечення медикаментами з Нацпереліку основних лікарських засобів та закуплених через централізовані закупівлі МОЗ;
- послуг реабілітації.
Повний перелік послуг – на сайті НСЗУ.
Заклад надає безоплатну медичну допомогу ветерану, якщо:
- він має направлення сімейного або вузькопрофільного спеціаліста,
- доставила бригада екстреної медичної допомоги,
- звернувся в медзаклад самостійно через невідкладний стан.
Лікарні, де проводять безоплатні хірургічні втручання, - за посиланням.
Зміни у військово-лікарських комісіях
Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.
Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.
РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.
Днями ми повідомляли, що в Україні прискорилося проходження ВЛК.
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