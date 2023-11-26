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Ветерани мають право на безкоштовні операції: алгоритм дій

Україна, Неділя 26 листопада 2023 21:41
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Ветерани мають право на безкоштовні операції: алгоритм дій Фото: Ветерани мають право на безкоштовні операції (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські ветерани та ветеранки мають право на отримання безоплатного оперативного втручання у рамках пакета “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук

Українські ветерани та ветеранки мають право на безкоштовні медичні послуги. Зокрема це стосується:

  • лабораторних досліджень;
  • інструментальних обстежень (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші);
  • хірургічних операцій;
  • знеболення на всіх етапах лікування;
  • забезпечення медикаментами з Нацпереліку основних лікарських засобів та закуплених через централізовані закупівлі МОЗ;
  • послуг реабілітації.

Повний перелік послуг – на сайті НСЗУ.

Заклад надає безоплатну медичну допомогу ветерану, якщо:

  • він має направлення сімейного або вузькопрофільного спеціаліста,
  • доставила бригада екстреної медичної допомоги,
  • звернувся в медзаклад самостійно через невідкладний стан.

Лікарні, де проводять безоплатні хірургічні втручання, - за посиланням.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.

Днями ми повідомляли, що в Україні прискорилося проходження ВЛК.

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