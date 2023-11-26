Ветерани мають право на безкоштовні операції: алгоритм дій

Українські ветерани та ветеранки мають право на отримання безоплатного оперативного втручання у рамках пакета “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук

Українські ветерани та ветеранки мають право на безкоштовні медичні послуги. Зокрема це стосується:

лабораторних досліджень;

інструментальних обстежень (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші);

хірургічних операцій;

знеболення на всіх етапах лікування;

забезпечення медикаментами з Нацпереліку основних лікарських засобів та закуплених через централізовані закупівлі МОЗ;

послуг реабілітації.

Повний перелік послуг – на сайті НСЗУ.

Заклад надає безоплатну медичну допомогу ветерану, якщо:

він має направлення сімейного або вузькопрофільного спеціаліста,

доставила бригада екстреної медичної допомоги,

звернувся в медзаклад самостійно через невідкладний стан.

Лікарні, де проводять безоплатні хірургічні втручання, - за посиланням.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.

Днями ми повідомляли, що в Україні прискорилося проходження ВЛК.

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