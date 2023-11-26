Ветераны имеют право на бесплатные операции: алгоритм действий
Украинские ветераны и ветеранки имеют право на получение бесплатного оперативного вмешательства в рамках пакета "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.
Украинские ветераны и ветеранки имеют право на бесплатные медицинские услуги. В частности, это касается:
- лабораторных исследований;
- инструментальных обследований (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и др.);
- хирургических операций;
- обезболивание на всех этапах лечения;
- обеспечение медикаментами из Нацперечня основных лекарственных средств и закупленных через централизованные закупки Минздрава;
- услуг по реабилитации.
Полный список услуг - на сайте НСЗУ.
Заведение предоставляет бесплатную медицинскую помощь ветерану, если:
- он имеет направление семейного или узкопрофильного специалиста,
- доставила бригада экстренной медицинской помощи,
- обратился в медучреждение самостоятельно из-за неотложного состояния.
Больницы, где проводят бесплатные хирургические вмешательства, - по ссылке.
Изменения в военно-врачебных комиссиях
Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВЛК.
Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.
РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.
На днях мы сообщали, что в Украине ускорилось прохождение ВЛК.
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