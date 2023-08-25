Кабмін ухвалив важливе рішення щодо ВЛК: що відомо

Кабінет міністрів України ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посилання на її Telegram-канал .

Для покращення якості медичного обслуговування військовослужбовців під час проходження ВЛК та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців (оформлення відпусток, звільнення) Кабінет міністрів України затвердив порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між:

військовими частинами,

закладами охорони здоров’я,

територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що, за словами заступниці, суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця.



Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади.

Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.



Зазначені інституції зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.

витяги з наказів військової частини.

"Для цього на виконання постанови Уряду впроваджується відповідне технічне рішення", - повідомила Маляр.



За її словами, цей крок є частиною системної роботи уряду України щодо покращення удосконалення роботи військово-лікарських комісій.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запроваджена загальна мобілізація. Востаннє її дію разом із воєнним станом продовжували 27 липня.

Тож цей правовий режим діятиме в Україні щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що отримав звернення від військових щодо надання їм можливості посилити мобілізацію.

Проте одразу ж додав, що "варто навести порядок із військкоматами та ВЛК і тоді говорити про те, як посилювати мобілізацію".

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