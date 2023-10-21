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Які документи потрібні для проходження ВЛК: повний список

Україна, Субота 21 жовтня 2023 22:56
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Які документи потрібні для проходження ВЛК: повний список Фото: українцям нагадали, які документи потрібні для проходження ВЛК (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військовозобов'язаним чоловікам та бійцям, які вже стали до лав армії, для проходження військово-лікарських комісій потрібна низка документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Для проходження ВЛК у воєнний час треба мати з собою такі документи:

  • направлення на медичний огляд ВЛК;
  • медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;
  • посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
  • медична характеристика (необов'язковий документ у воєнний час);
  • службова характеристика (необов'язковий документ у воєнний час);
  • оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини або засвідчена копія акту про нещасний випадок (за наявністю);
  • посвідчення УБД (за наявністю);
  • витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців - учасників бойових дій.

Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, але завірені посадовими особами та печаткою військової частини.

У Міноборони також радять звертатися на "гарячу лінію", якщо виникли питання у роботі ВЛК: 0800 500 442 та turbota.mil.gov.ua.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.

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