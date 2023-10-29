В Україні прискорилося проходження ВЛК, - МОЗ

МОЗ продовжує працювати над виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо військово-лікарської експертизи, яке направлено на пришвидшення проходження ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я України.

Зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби - не більше як 4 робочі дні;

проведення лабораторних досліджень - не більш як 3 робочі дні;

проведення інструментальних досліджень - не більш як 3 робочі дні.

За словами міністерства, голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися вказаних строків.

Також вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.

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