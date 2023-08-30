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Зеленський обіцяє "висновки" щодо тих, хто виїхав з України за "фальшивками" від ВЛК

Середа 30 серпня 2023 19:25
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Зеленський обіцяє "висновки" щодо тих, хто виїхав з України за "фальшивками" від ВЛК Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки у середу, 30 серпня. Він пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив по результатам засідання РНБО.

За словами Зеленського, за результатами перевірки військово-лікарських комісій будуть зроблені висновки щодо осіб, які фальсифікували рішення. Це також стосується тих, хто за допомогою підробних документів виїхав з України за час від початку повномасштабної агресії.

Зауважимо, раніше Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

Це дозволить звільнити військовослужбовців від ролі "кур'єра", та надасть можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

Перевірки ТЦК в Україні

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні.

Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

Крім того, поліція провела понад 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ.

Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

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