В Україні змінили порядок проходження ВЛК

В Україні змінили порядок проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, конкретизували проведення медогляду на фондах державних та комунальних закладів охорони здоровʼя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Командування Медичних сил ЗСУ .

Раніше військові, які мали специфічні захворювання, визнавалися обмежено придатними. Вони не підлягали звільненню в запас і продовжували служити практично в усіх частинах, за винятком підрозділів Десантно-штурмових військ, Морської піхоти, Сил спецоперацій та деяких інших формувань, чия специфіка вимагає від бійців відмінного стану здоровʼя.

При цьому звільнити таких військових не було можливо через відсутність клінічних проявів цих хвороб та порушень функцій організму.

До того ж, велика кількість таких пацієнтів своїми професійними діями постійно підтверджують свою здатність виконувати поставлені завдання на одному рівні з іншими військовими.

Що змінилося

Зазначається, що концепція загалом не змінилася, тобто військові продовжать служити у підрозділах забезпечення, закладах і установах, як і раніше, під час дії особливого періоду.

Індивідуальний підхід щодо визначення ступеню придатності до військової служби зберігається та по суті цілком відповідає функціональним можливостям таких військових часто через безсимптомний перебіг наявних у них патологічних станів або незначний ступінь порушення функцій органів та систем, який дозволяє виконувати завдання за призначенням.

Окрім того, теперішні зміни вносять ясність у порядок проведення медогляду військовозобовʼязаних на фондах державних та комунальних закладів охорони здоровʼя, одночасно конкретизуючи його.

Також унормовано створення гарнізонних ВЛК з розміщенням їх у цивільних медзакладах, розблоковано передачу медичних та інших документів військових (у т.ч. довідок про обставини травми) в електронній формі.

Разом з цим удосконалено порядок встановлення причинного звʼязку захворювань (травм, поранень, контузій, каліцтв) з проходженням служби, приведено ряд термінів у відповідність до недавніх змін в нормативних актах вищої юридичної сили (наприклад, найменування видів відпусток за станом здоровʼя).

Також зміни чітко визначають порядок оскарження постанов військово-лікарських комісій відповідно до їх рівнів (ТЦК та СП, гарнізонні, госпітальні, штатні).

Зміни у ВЛК

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

До того ж, в Україні вирішили перевірити довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані ВЛК за час повномасштабної агресії РФ. Зокрема, також перевірять осіб, які за допомогою цих документів виїхали з України.

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