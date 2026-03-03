Весняні канікули під питанням: коли і скільки відпочиватимуть школярі у 2026 році

У 2026 році українські школи самостійно визначатимуть терміни весняних канікул, зважаючи на енергетичну ситуацію та тривалість зимового відпочинку.
РБК-Україна розповідає, скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах Україні навесні нинішнього року.
Головне:
У МОН пояснили, що навчальний рік 2025-2026 офіційно триватиме до кінця червня, однак школи мають автономію самостійно визначати графік з урахуванням ситуації з енергопостачанням.
Наразі потреби подовжувати навчання немає, але в разі необхідності можливе коригування термінів, зокрема за рахунок весняних канікул. Також заклади можуть використовувати дистанційний та асинхронний формат навчання під час блекаутів.
Ситуація по всій території країни є неоднорідною. У деяких громадах графіки вже переглянули через необхідність надолужувати програму:
Згідно з інформацією на сайтах шкіл, попередні графіки виглядають так:
Нагадаємо, у лютому у Києві міська влада була змушена змінити графік навчання у закладах освіти через сильні морози та відсутність опалення внаслідок пошкодження ТЕЦ. Зокрема, через пошкодження ТЕЦ-4 без тепла залишилися 14% освітніх закладів, зокрема 62 школи. Частину учнів перевели до інших теплих шкіл у межах "освітньої міграції", а 39 закладів тимчасово працювали дистанційно.
Також РБК-Україна розповідало, що в Україні запроваджують цифрову систему швидкого сповіщення про прогули в школах і дитсадках, яка дозволить освітянам, поліції та соцслужбам оперативно обмінюватися інформацією. Якщо дитина без поважної причини не відвідує заняття, ювенальні поліцейські отримуватимуть сигнал майже одразу.
