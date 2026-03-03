Весняні канікули під питанням: коли і скільки відпочиватимуть школярі у 2026 році

Головне:

Навчальний рік триватиме до кінця червня, потреби вчитися у липні наразі немає.

Школи мають автономію: вони можуть замінити весняні канікули уроками, якщо взимку були тривалі блекаути.

У Тернополі канікули вже скоротили, а Київ може залишити школярів без весняного відпочинку.

Чи будуть школярі навчатися влітку

У МОН пояснили, що навчальний рік 2025-2026 офіційно триватиме до кінця червня, однак школи мають автономію самостійно визначати графік з урахуванням ситуації з енергопостачанням.

Наразі потреби подовжувати навчання немає, але в разі необхідності можливе коригування термінів, зокрема за рахунок весняних канікул. Також заклади можуть використовувати дистанційний та асинхронний формат навчання під час блекаутів.

Графік канікул у регіонах: де чекати змін

Ситуація по всій території країни є неоднорідною. У деяких громадах графіки вже переглянули через необхідність надолужувати програму:

Тернопіль. Весняні канікули скоротили до п'яти днів - з 25 по 29 березня. Додатковий тиждень зимового відпочинку діти також відпрацьовуватимуть по суботах.

Весняні канікули скоротили до п'яти днів - з 25 по 29 березня. Додатковий тиждень зимового відпочинку діти також відпрацьовуватимуть по суботах. Київ. Офіційного рішення ще немає, але весняних канікул може не бути. У січні столичні учні мали додаткові вихідні через негоду та атаки на енергетику.

Офіційного рішення ще немає, але весняних канікул може не бути. У січні столичні учні мали додаткові вихідні через негоду та атаки на енергетику. Луцьк та Хмельницька область. Тут планують дотримуватися графіків. Канікули триватимуть з 23 по 29 березня, а навчання завершиться 31 травня.

Попередні дати відпочинку по містах

Згідно з інформацією на сайтах шкіл, попередні графіки виглядають так: