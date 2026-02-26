В Україні посилили контроль за учнями: як тепер школи звітуватимуть поліції

В Україні запроваджують швидку систему сповіщень про прогули в школах та дитсадках. Тепер освітяни, поліція та соцслужби будуть миттєво обмінюватися даними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Василя Богдана, начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України.

Що зміниться для родин

За словами Богдана, раніше інформація про те, що дитина не прийшла на уроки, могла тижнями "губитися" у паперових звітах.

Нові правила вводять цифрові сервіси та суворі дедлайни - якщо дитина без поважної причини зникає з навчання, ювенальні поліцейські дізнаються про це майже одразу.

Богдан наголосив, що це допоможе правоохоронцям швидше реагувати на небезпечні ситуації та підтримувати сім'ї, які опинилися у скруті.

"Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги - безпека дітей та підтримка родин", - наголосив він.

Як працюватиме контроль

Уряд чітко прописав алгоритм дій для шкіл, садочків та поліції. Основна ставка - на швидкість та цифровізацію.

Цифрові сервіси - дані передаватимуть через автоматизовані системи, що виключає затримки через "людський фактор".

Чіткі терміни - встановлено конкретний час, протягом якого школа має повідомити про відсутність учня.

Єдина система - поліція та освітяни діятимуть як злагоджений механізм для захисту прав дитини.

Василь Богдан підкреслив, що такі зміни допоможуть створити систему раннього реагування на ризики.

"Це ще один важливий крок до формування єдиної системи раннього реагування на ризики, пов’язані з порушенням права дітей на освіту", - зазначив посадовець.