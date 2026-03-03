Весенние каникулы под вопросом: когда и сколько будут отдыхать школьники в 2026 году

В 2026 году украинские школы самостоятельно будут определять сроки весенних каникул, учитывая энергетическую ситуацию и продолжительность зимнего отдыха.
РБК-Украина рассказывает, сколько будут отдыхать школьники в разных регионах Украины весной нынешнего года.
Главное:
В МОН объяснили, что учебный год 2025-2026 официально продлится до конца июня, однако школы имеют автономию самостоятельно определять график с учетом ситуации с энергоснабжением.
Сейчас необходимости продлевать обучение нет, но в случае необходимости возможна корректировка сроков, в частности за счет весенних каникул. Также заведения могут использовать дистанционный и асинхронный формат обучения во время блэкаутов.
Ситуация по всей территории страны неоднородна. В некоторых общинах графики уже пересмотрели из-за необходимости наверстывать программу:
Согласно информации на сайтах школ, предварительные графики выглядят так:
Напомним, в феврале в Киеве городские власти были вынуждены изменить график обучения в учебных заведениях из-за сильных морозов и отсутствия отопления в результате повреждения ТЭЦ. В частности, из-за повреждения ТЭЦ-4 без тепла остались 14% образовательных учреждений, в том числе 62 школы. Часть учеников перевели в другие теплые школы в рамках "образовательной миграции", а 39 заведений временно работали дистанционно.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине вводят цифровую систему быстрого оповещения о прогулах в школах и детсадах, которая позволит педагогам, полиции и соцслужбам оперативно обмениваться информацией. Если ребенок без уважительной причины не посещает занятия, ювенальные полицейские будут получать сигнал почти сразу.
