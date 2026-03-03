RU

Общество Образование Деньги Изменения

Весенние каникулы под вопросом: когда и сколько будут отдыхать школьники в 2026 году

Фото: Когда будут отдыхать дети весной 2026 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2026 году украинские школы самостоятельно будут определять сроки весенних каникул, учитывая энергетическую ситуацию и продолжительность зимнего отдыха.

РБК-Украина рассказывает, сколько будут отдыхать школьники в разных регионах Украины весной нынешнего года.

Читайте также: Смартфоны на уроках: Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты

Главное:

  • Учебный год продлится до конца июня, необходимости учиться в июле пока нет.
  • Школы имеют автономию: они могут заменить весенние каникулы уроками, если зимой были длительные блэкауты.
  • В Тернополе каникулы уже сократили, а Киев может оставить школьников без весеннего отдыха.

Будут ли школьники учиться летом

В МОН объяснили, что учебный год 2025-2026 официально продлится до конца июня, однако школы имеют автономию самостоятельно определять график с учетом ситуации с энергоснабжением.

Сейчас необходимости продлевать обучение нет, но в случае необходимости возможна корректировка сроков, в частности за счет весенних каникул. Также заведения могут использовать дистанционный и асинхронный формат обучения во время блэкаутов.

График каникул в регионах: где ждать изменений

Ситуация по всей территории страны неоднородна. В некоторых общинах графики уже пересмотрели из-за необходимости наверстывать программу:

  • Тернополь. Весенние каникулы сократили до пяти дней - с 25 по 29 марта. Дополнительную неделю зимнего отдыха дети также будут отрабатывать по субботам.
  • Киев. Официального решения еще нет, но весенних каникул может не быть. В январе столичные ученики имели дополнительные выходные из-за непогоды и атаки на энергетику.
  • Луцк и Хмельницкая область. Здесь планируют придерживаться графиков. Каникулы продлятся с 23 по 29 марта, а обучение завершится 31 мая.

Предварительные даты отдыха по городам

Согласно информации на сайтах школ, предварительные графики выглядят так:

  • 21-29 марта - Днепр, Харьков, Сумы;
  • 23-29 марта - Одесса, Львов, Черкассы, Винница, Запорожье;
  • 23-27 марта - Ровно, Полтава;
  • 9-15 марта - Ужгород;
  • 30 марта - 5 апреля - Николаев и часть школ Черновцов.

Напомним, в феврале в Киеве городские власти были вынуждены изменить график обучения в учебных заведениях из-за сильных морозов и отсутствия отопления в результате повреждения ТЭЦ. В частности, из-за повреждения ТЭЦ-4 без тепла остались 14% образовательных учреждений, в том числе 62 школы. Часть учеников перевели в другие теплые школы в рамках "образовательной миграции", а 39 заведений временно работали дистанционно.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине вводят цифровую систему быстрого оповещения о прогулах в школах и детсадах, которая позволит педагогам, полиции и соцслужбам оперативно обмениваться информацией. Если ребенок без уважительной причины не посещает занятия, ювенальные полицейские будут получать сигнал почти сразу.

При подготовке материала были использованы следующие источники: интервью заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой для "УП.Життя", комментарий Департамента образования и науки Хмельницкой ОГА для "Суспільне", информация Тернопольского городского совета, комментарий департамента образования Луцкого городского совета для misto.media, а также данные с официальных сайтов школ и органов местного самоуправления Киева, Одессы, Днепра, Львова, Харькова, Сум, Черкасс, Ровно, Полтавы, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Запорожья и Николаева.

