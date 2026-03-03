Весняні канікули під питанням: коли і скільки відпочиватимуть школярі у 2026 році
У 2026 році українські школи самостійно визначатимуть терміни весняних канікул, зважаючи на енергетичну ситуацію та тривалість зимового відпочинку.
РБК-Україна розповідає, скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах Україні навесні нинішнього року.
Головне:
- Навчальний рік триватиме до кінця червня, потреби вчитися у липні наразі немає.
- Школи мають автономію: вони можуть замінити весняні канікули уроками, якщо взимку були тривалі блекаути.
- У Тернополі канікули вже скоротили, а Київ може залишити школярів без весняного відпочинку.
Чи будуть школярі навчатися влітку
У МОН пояснили, що навчальний рік 2025-2026 офіційно триватиме до кінця червня, однак школи мають автономію самостійно визначати графік з урахуванням ситуації з енергопостачанням.
Наразі потреби подовжувати навчання немає, але в разі необхідності можливе коригування термінів, зокрема за рахунок весняних канікул. Також заклади можуть використовувати дистанційний та асинхронний формат навчання під час блекаутів.
Графік канікул у регіонах: де чекати змін
Ситуація по всій території країни є неоднорідною. У деяких громадах графіки вже переглянули через необхідність надолужувати програму:
- Тернопіль. Весняні канікули скоротили до п'яти днів - з 25 по 29 березня. Додатковий тиждень зимового відпочинку діти також відпрацьовуватимуть по суботах.
- Київ. Офіційного рішення ще немає, але весняних канікул може не бути. У січні столичні учні мали додаткові вихідні через негоду та атаки на енергетику.
- Луцьк та Хмельницька область. Тут планують дотримуватися графіків. Канікули триватимуть з 23 по 29 березня, а навчання завершиться 31 травня.
Попередні дати відпочинку по містах
Згідно з інформацією на сайтах шкіл, попередні графіки виглядають так:
- 21-29 березня - Дніпро, Харків, Суми;
- 23-29 березня - Одеса, Львів, Черкаси, Вінниця, Запоріжжя;
- 23-27 березня - Рівне, Полтава;
- 9-15 березня - Ужгород;
- 30 березня - 5 квітня - Миколаїв та частина шкіл Чернівців.
Нагадаємо, у лютому у Києві міська влада була змушена змінити графік навчання у закладах освіти через сильні морози та відсутність опалення внаслідок пошкодження ТЕЦ. Зокрема, через пошкодження ТЕЦ-4 без тепла залишилися 14% освітніх закладів, зокрема 62 школи. Частину учнів перевели до інших теплих шкіл у межах "освітньої міграції", а 39 закладів тимчасово працювали дистанційно.
Також РБК-Україна розповідало, що в Україні запроваджують цифрову систему швидкого сповіщення про прогули в школах і дитсадках, яка дозволить освітянам, поліції та соцслужбам оперативно обмінюватися інформацією. Якщо дитина без поважної причини не відвідує заняття, ювенальні поліцейські отримуватимуть сигнал майже одразу.
