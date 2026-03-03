Весенние каникулы под вопросом: когда и сколько будут отдыхать школьники в 2026 году

В 2026 году украинские школы самостоятельно будут определять сроки весенних каникул, учитывая энергетическую ситуацию и продолжительность зимнего отдыха.

РБК-Украина рассказывает, сколько будут отдыхать школьники в разных регионах Украины весной нынешнего года.

Главное:

Учебный год продлится до конца июня, необходимости учиться в июле пока нет.

Школы имеют автономию: они могут заменить весенние каникулы уроками, если зимой были длительные блэкауты.

В Тернополе каникулы уже сократили, а Киев может оставить школьников без весеннего отдыха.

Будут ли школьники учиться летом

В МОН объяснили, что учебный год 2025-2026 официально продлится до конца июня, однако школы имеют автономию самостоятельно определять график с учетом ситуации с энергоснабжением.

Сейчас необходимости продлевать обучение нет, но в случае необходимости возможна корректировка сроков, в частности за счет весенних каникул. Также заведения могут использовать дистанционный и асинхронный формат обучения во время блэкаутов.

График каникул в регионах: где ждать изменений

Ситуация по всей территории страны неоднородна. В некоторых общинах графики уже пересмотрели из-за необходимости наверстывать программу:

Тернополь. Весенние каникулы сократили до пяти дней - с 25 по 29 марта. Дополнительную неделю зимнего отдыха дети также будут отрабатывать по субботам.

Весенние каникулы сократили до пяти дней - с 25 по 29 марта. Дополнительную неделю зимнего отдыха дети также будут отрабатывать по субботам. Киев. Официального решения еще нет, но весенних каникул может не быть. В январе столичные ученики имели дополнительные выходные из-за непогоды и атаки на энергетику.

Официального решения еще нет, но весенних каникул может не быть. В январе столичные ученики имели дополнительные выходные из-за непогоды и атаки на энергетику. Луцк и Хмельницкая область. Здесь планируют придерживаться графиков. Каникулы продлятся с 23 по 29 марта, а обучение завершится 31 мая.

Предварительные даты отдыха по городам

Согласно информации на сайтах школ, предварительные графики выглядят так: