ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Весенние каникулы под вопросом: когда и сколько будут отдыхать школьники в 2026 году

Вторник 03 марта 2026 16:10
UA EN RU
Весенние каникулы под вопросом: когда и сколько будут отдыхать школьники в 2026 году Фото: Когда будут отдыхать дети весной 2026 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2026 году украинские школы самостоятельно будут определять сроки весенних каникул, учитывая энергетическую ситуацию и продолжительность зимнего отдыха.

РБК-Украина рассказывает, сколько будут отдыхать школьники в разных регионах Украины весной нынешнего года.

Читайте также: Смартфоны на уроках: Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты

Главное:

  • Учебный год продлится до конца июня, необходимости учиться в июле пока нет.
  • Школы имеют автономию: они могут заменить весенние каникулы уроками, если зимой были длительные блэкауты.
  • В Тернополе каникулы уже сократили, а Киев может оставить школьников без весеннего отдыха.

Будут ли школьники учиться летом

В МОН объяснили, что учебный год 2025-2026 официально продлится до конца июня, однако школы имеют автономию самостоятельно определять график с учетом ситуации с энергоснабжением.

Сейчас необходимости продлевать обучение нет, но в случае необходимости возможна корректировка сроков, в частности за счет весенних каникул. Также заведения могут использовать дистанционный и асинхронный формат обучения во время блэкаутов.

График каникул в регионах: где ждать изменений

Ситуация по всей территории страны неоднородна. В некоторых общинах графики уже пересмотрели из-за необходимости наверстывать программу:

  • Тернополь. Весенние каникулы сократили до пяти дней - с 25 по 29 марта. Дополнительную неделю зимнего отдыха дети также будут отрабатывать по субботам.
  • Киев. Официального решения еще нет, но весенних каникул может не быть. В январе столичные ученики имели дополнительные выходные из-за непогоды и атаки на энергетику.
  • Луцк и Хмельницкая область. Здесь планируют придерживаться графиков. Каникулы продлятся с 23 по 29 марта, а обучение завершится 31 мая.

Предварительные даты отдыха по городам

Согласно информации на сайтах школ, предварительные графики выглядят так:

  • 21-29 марта - Днепр, Харьков, Сумы;
  • 23-29 марта - Одесса, Львов, Черкассы, Винница, Запорожье;
  • 23-27 марта - Ровно, Полтава;
  • 9-15 марта - Ужгород;
  • 30 марта - 5 апреля - Николаев и часть школ Черновцов.

Напомним, в феврале в Киеве городские власти были вынуждены изменить график обучения в учебных заведениях из-за сильных морозов и отсутствия отопления в результате повреждения ТЭЦ. В частности, из-за повреждения ТЭЦ-4 без тепла остались 14% образовательных учреждений, в том числе 62 школы. Часть учеников перевели в другие теплые школы в рамках "образовательной миграции", а 39 заведений временно работали дистанционно.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине вводят цифровую систему быстрого оповещения о прогулах в школах и детсадах, которая позволит педагогам, полиции и соцслужбам оперативно обмениваться информацией. Если ребенок без уважительной причины не посещает занятия, ювенальные полицейские будут получать сигнал почти сразу.

При подготовке материала были использованы следующие источники: интервью заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой для "УП.Життя", комментарий Департамента образования и науки Хмельницкой ОГА для "Суспільне", информация Тернопольского городского совета, комментарий департамента образования Луцкого городского совета для misto.media, а также данные с официальных сайтов школ и органов местного самоуправления Киева, Одессы, Днепра, Львова, Харькова, Сум, Черкасс, Ровно, Полтавы, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Запорожья и Николаева.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Школа Образование в Украине
Новости
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой