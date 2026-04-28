Весняне похолодання триває: синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, протягом дня майже по всій території країни утримається мінлива хмарність. У північних та північно-східних областях вдень місцями пройдуть невеликі дощі, тоді як на решті території опадів не очікується.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вночі на сході та північному сході місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі в більшості регіонів становитиме 0-3° тепла з заморозками, окрім узбережжя морів та Криму. Вдень повітря прогріється до 6-11° тепла, на півдні - до 15°.

Фото: карта погоди в Україні на 28 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 0-3° із заморозками, вдень 6-11° тепла. У Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.

Попередження про небезпечні явища

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

У Києві вночі 28 квітня, а також 29 та 30 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий).

По області 28-30 квітня прогнозуються заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).