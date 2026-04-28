Весеннее похолодание продолжается: синоптики предупредили об опасной погоде сегодня

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в течение дня почти по всей территории страны сохранится переменная облачность. В северных и северо-восточных областях днем местами пройдут небольшие дожди, тогда как на остальной территории осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью на востоке и северо-востоке местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью в большинстве регионов составит 0-3° тепла с заморозками, кроме побережья морей и Крыма. Днем воздух прогреется до 6-11° тепла, на юге - до 15°.

Фото: карта погоды в Украине на 28 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 0-3° с заморозками, днем 6-11° тепла. В Киеве ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 8-10° тепла.

Предупреждение об опасных явлениях

В Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

В Киеве ночью 28 апреля, а также 29 и 30 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-2° (I уровень опасности, желтый).

По области 28-30 апреля прогнозируются заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).