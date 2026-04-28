Весняне похолодання триває: синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні
Сьогодні, 28 квітня, в Україні очікується збереження прохолодної погоди з нічними заморозками. Також у деяких регіонах можливі невеликі дощі, на решті території - без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, протягом дня майже по всій території країни утримається мінлива хмарність. У північних та північно-східних областях вдень місцями пройдуть невеликі дощі, тоді як на решті території опадів не очікується.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вночі на сході та північному сході місцями можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі в більшості регіонів становитиме 0-3° тепла з заморозками, окрім узбережжя морів та Криму. Вдень повітря прогріється до 6-11° тепла, на півдні - до 15°.
Фото: карта погоди в Україні на 28 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У столиці також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 0-3° із заморозками, вдень 6-11° тепла. У Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.
Попередження про небезпечні явища
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
У Києві вночі 28 квітня, а також 29 та 30 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий).
По області 28-30 квітня прогнозуються заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Нагадаємо, на вихідних Україною пройшла потужна негода зі шквальним вітром, дощами, снігом і градом.
За даними рятувальників, стихія забрала життя трьох людей у Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях, ще 7 осіб постраждали за останню добу.
Також унаслідок негоди пошкоджені дахи десятків житлових будинків і комунальних установ, об’єкти освіти та транспортні засоби.
За інформацією синоптиків, негода, яка накрила більшість регіонів у вихідні, поступово відступає, однак їй на зміну приходить чергова хвиля заморозків.
