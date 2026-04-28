Головна » Життя » Суспільство

Весняне похолодання триває: синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні

07:00 28.04.2026 Вт
Квітень не перестає випробовувати українців
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 28 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 28 квітня, в Україні очікується збереження прохолодної погоди з нічними заморозками. Також у деяких регіонах можливі невеликі дощі, на решті території - без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Шторм відступає, але йдуть заморозки: яка погода буде в Україні найближчими днями

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, протягом дня майже по всій території країни утримається мінлива хмарність. У північних та північно-східних областях вдень місцями пройдуть невеликі дощі, тоді як на решті території опадів не очікується.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вночі на сході та північному сході місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі в більшості регіонів становитиме 0-3° тепла з заморозками, окрім узбережжя морів та Криму. Вдень повітря прогріється до 6-11° тепла, на півдні - до 15°.

Весняне похолодання триває: синоптики попередили про небезпечну погоду сьогодні

Фото: карта погоди в Україні на 28 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 0-3° із заморозками, вдень 6-11° тепла. У Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.

Попередження про небезпечні явища

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

У Києві вночі 28 квітня, а також 29 та 30 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий).

По області 28-30 квітня прогнозуються заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, на вихідних Україною пройшла потужна негода зі шквальним вітром, дощами, снігом і градом.

За даними рятувальників, стихія забрала життя трьох людей у Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях, ще 7 осіб постраждали за останню добу.

Також унаслідок негоди пошкоджені дахи десятків житлових будинків і комунальних установ, об’єкти освіти та транспортні засоби.

За інформацією синоптиків, негода, яка накрила більшість регіонів у вихідні, поступово відступає, однак їй на зміну приходить чергова хвиля заморозків.

РБК-Україна також опублікувало детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня.

Крім того, в Укргідрометцентрі представили коротку кліматичну характеристику травня та поділилися прогнозом температури й опадів на останній місяць весни.

Новини
Морський термінал і НПЗ у Туапсе знову під атакою дронів: горять резервуари
Морський термінал і НПЗ у Туапсе знову під атакою дронів: горять резервуари
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО