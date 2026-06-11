Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко зміниться
Погода в Україні 12 червня буде контрастною та місцями - навіть небезпечною. Потужний атмосферний фронт принесе не лише відчутні опади, але і похолодання в окремих областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Особливості погоди в Україні 12 червня
Експерт розповіла, що у п'ятницю в Україні "можна спостерігати розкішний спектр метеорологічних явищ".
Вона уточнила, що впродовж доби у різних регіонах можуть бути:
- і грози;
- і штормові пориви вітру;
- і шквали;
- і сильні зливи (часом);
- і град;
- і спека до +30°С;
- і похолодання до +11...+15°С.
"Атмосферний фронт подарує оці всі синоптичні різнокольорові драже", - пояснила Діденко.
Українцям прогнозують відчутний температурний контраст (карта: facebook.com/tala.didenko)
Де очікуються дощі та зниження температури
Синоптик повідомила, що атмосферний фронт "йтиме із заходу", тому 12 червня похолоднішає саме у західних областях України.
Температура повітря там може становити близько +11...+15°С.
Похолодання 12 червня "накриє" захід України (інфографіка: РБК-Україна)
"Дощі через проходження атмосферного фронту очікуються повсюди, по мірі його просування", - поділилась спеціаліст.
Вона зауважила також, що "часом дощі можуть перейти у сильну зливу".
Зберігається також висока ймовірність гроз.
Діденко повідомила, що температурний контраст у п'ятницю очікується значним:
- від +11...+15°С на заході;
- до +27...+30°С на сході.
В цілому ж у більшості областей України впродовж дня температура повітря становитиме (в середньому) близько +24...+28°С.
Атмосферний фронт несе грозові дощі та похолодання на заході (інфографіка: РБК-Україна)
Що буде з погодою в Києві
У Києві, за даними Діденко, впродовж 12 червня також очікуються дощі та грози.
"Уважно-обережно, може коротко, але сильно линути злива. Грози не лякаємося", - зауважила метеоролог.
Температура повітря у столиці також "стане трохи стриманішою" (оскільки холодний фронт підійде ближче).
"Вдень у столиці - близько +24 градусів", - уточнила експерт.
Насамкінець Діденко зауважила, що надалі - в суботу та неділю (13-14 червня) повітря посвіжішає у більшості областей України.
"Ще на кілька градусів. Так що поки на сильну спеку не розраховуємо - помірне красиве літо", - підсумувала синоптик.
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