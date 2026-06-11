ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко зміниться

14:24 11.06.2026 Чт
2 хв
Де завтра буде найхолодніше?
aimg Ірина Костенко
Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко зміниться На Україну насувається негода (фото ілюстративне: Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Погода в Україні 12 червня буде контрастною та місцями - навіть небезпечною. Потужний атмосферний фронт принесе не лише відчутні опади, але і похолодання в окремих областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Особливості погоди в Україні 12 червня

Експерт розповіла, що у п'ятницю в Україні "можна спостерігати розкішний спектр метеорологічних явищ".

Вона уточнила, що впродовж доби у різних регіонах можуть бути:

  • і грози;
  • і штормові пориви вітру;
  • і шквали;
  • і сильні зливи (часом);
  • і град;
  • і спека до +30°С;
  • і похолодання до +11...+15°С.

"Атмосферний фронт подарує оці всі синоптичні різнокольорові драже", - пояснила Діденко.

Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко змінитьсяУкраїнцям прогнозують відчутний температурний контраст (карта: facebook.com/tala.didenko)

Де очікуються дощі та зниження температури

Синоптик повідомила, що атмосферний фронт "йтиме із заходу", тому 12 червня похолоднішає саме у західних областях України.

Температура повітря там може становити близько +11...+15°С.

Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко змінитьсяПохолодання 12 червня "накриє" захід України ​​​​​​(інфографіка: РБК-Україна)

"Дощі через проходження атмосферного фронту очікуються повсюди, по мірі його просування", - поділилась спеціаліст.

Вона зауважила також, що "часом дощі можуть перейти у сильну зливу".

Зберігається також висока ймовірність гроз.

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

Діденко повідомила, що температурний контраст у п'ятницю очікується значним:

  • від +11...+15°С на заході;
  • до +27...+30°С на сході.

В цілому ж у більшості областей України впродовж дня температура повітря становитиме (в середньому) близько +24...+28°С.

Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко змінитьсяАтмосферний фронт несе грозові дощі та похолодання на заході (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою в Києві

У Києві, за даними Діденко, впродовж 12 червня також очікуються дощі та грози.

"Уважно-обережно, може коротко, але сильно линути злива. Грози не лякаємося", - зауважила метеоролог.

Температура повітря у столиці також "стане трохи стриманішою" (оскільки холодний фронт підійде ближче).

"Вдень у столиці - близько +24 градусів", - уточнила експерт.

Насамкінець Діденко зауважила, що надалі - в суботу та неділю (13-14 червня) повітря посвіжішає у більшості областей України.

"Ще на кілька градусів. Так що поки на сильну спеку не розраховуємо - помірне красиве літо", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні частішають паводки та посухи.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, яким може бути червень в цілому.

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Негода в Україні Екологія Наталка Диденко Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Двічі атакований Чонгарський міст має критичні пошкодження, - ЗСУ
Двічі атакований Чонгарський міст має критичні пошкодження, - ЗСУ
Аналітика
Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен