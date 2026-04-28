Весеннее похолодание продолжается: синоптики предупредили об опасной погоде сегодня
Сегодня, 28 апреля, в Украине ожидается сохранение прохладной погоды с ночными заморозками. Также в некоторых регионах возможны небольшие дожди, на остальной территории - без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, в течение дня почти по всей территории страны сохранится переменная облачность. В северных и северо-восточных областях днем местами пройдут небольшие дожди, тогда как на остальной территории осадков не ожидается.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью на востоке и северо-востоке местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью в большинстве регионов составит 0-3° тепла с заморозками, кроме побережья морей и Крыма. Днем воздух прогреется до 6-11° тепла, на юге - до 15°.
Фото: карта погоды в Украине на 28 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В столице также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 0-3° с заморозками, днем 6-11° тепла. В Киеве ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 8-10° тепла.
Предупреждение об опасных явлениях
В Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
В Киеве ночью 28 апреля, а также 29 и 30 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-2° (I уровень опасности, желтый).
По области 28-30 апреля прогнозируются заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).
Напомним, на выходных по Украине прошла мощная непогода со шквальным ветром, дождями, снегом и градом.
По данным спасателей, стихия унесла жизни трех человек в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях, еще 7 человек пострадали за последние сутки.
Также в результате непогоды повреждены крыши десятков жилых домов и коммунальных учреждений, объекты образования и транспортные средства.
По информации синоптиков, непогода, которая накрыла большинство регионов в выходные, постепенно отступает, однако ей на смену приходит очередная волна заморозков.
