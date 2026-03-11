Весна вступає у права, але морози не відступають: які погодні "гойдалки" чекати сьогодні

Сьогодні, 11 березня, майже по всій Україні очікується тепла весняна погода без опадів. Вночі ще можливі невеликі морози, але вдень температура місцями підніметься до +17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.
Як пояснили метеорологи, сьогодні синоптична ситуація, а отже й погода в Україні не зміняться.
"Погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати поле високого тиску", - уточнили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом, невелика хмарність очікується переважно у західних областях. Вітер південно-західний, помірної швидкості 5-10 м/с, нестиме трохи тепліше повітря.
Вночі за ясного неба можливі невеликі морози, а вдень буде відчуватися теплий весняний подих.
Температура повітря по Україні:
Сьогодні у столиці також буде спостерігатися невелика хмарність, проте ніяких опадів протягом дня не очікується.
Вітер південно-західний 5–10 м/с. Температура вночі 0–2 градуси тепла, вдень 14-16 градусів тепла.
