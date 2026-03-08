В Україну прийде справжнє потепління: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступний тиждень в Україні буде теплим та сонячним. Опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У п'ятницю, 13 березня, також очікується суха та сонячна погода. Опади не пргнозуються.

У четвер, 12 березня, по всій території очікується невелика хмарність, але буде сухо.

У середу, 11 березня, погода в Україні також буде сонячною, місцями невелика хмарність. Водночас опади не прогнозуються.

У понеділок, 9 березня, в усіх регіонах України очікується невелика хмарність, без опадів.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.