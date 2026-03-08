В Україну прийде справжнє потепління: прогноз погоди на тиждень (карти)
Наступний тиждень в Україні буде теплим та сонячним. Опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 9 березня, в усіх регіонах України очікується невелика хмарність, без опадів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +8 до +13 градусів;
- у східних областях - від +10 до +12 градусів;
- у центральних областях - від +11 до +13 градусів;
- у південних областях - від +9 до +13 градусів;
- у західних областях - від +12 до +17 градусів.
У вівторок, 10 березня, очікується сонячна погода. Опади не прогнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +11 до +15 градусів;
- у східних областях - від +12 до +15 градусів;
- у центральних областях - від +13 до +15 градусів;
- у південних областях - від +11 до +15 градусів;
- у західних областях - від +14 до +17 градусів.
У середу, 11 березня, погода в Україні також буде сонячною, місцями невелика хмарність. Водночас опади не прогнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +11 до +15 градусів;
- у східних областях - від +13 до +16 градусів;
- у центральних областях - від +13 до +15 градусів;
- у південних областях - від +11до +15 градусів;
- у західних областях - від +14 до +17 градусів.
У четвер, 12 березня, по всій території очікується невелика хмарність, але буде сухо.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +12 до +15 градусів;
- у східних областях - від +13 до +16 градусів;
- у центральних областях - від +12 до +15 градусів;
- у південних областях - від +9 до +16 градусів;
- у західних областях - від +14 до +18 градусів.
У п'ятницю, 13 березня, також очікується суха та сонячна погода. Опади не пргнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +12 до +15 градусів;
- у східних областях - від +13 до +16 градусів;
- у центральних областях - від +13 до +15 градусів;
- у південних областях - від +9 до +16 градусів;
- у західних областях - від +14 до +18 градусів.
Прогнози на березень
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.
Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.