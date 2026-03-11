Весна вступает в права, но морозы не отступают: какие погодные "качели" ждать сегодня

Погода в Украине

Как пояснили метеорологи, сегодня синоптическая ситуация, а следовательно и погода в Украине не изменятся.

"Погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления", - уточнили в Укргидрометцентре.

По прогнозу, небольшая облачность ожидается преимущественно в западных областях. Ветер юго-западный, умеренной скорости 5-10 м/с, будет нести немного теплый воздух.

Ночью при ясном небе возможны небольшие морозы, а днем будет ощущаться теплое весеннее дыхание.

Температура воздуха по Украине:

ночью: от 3 градуса тепла до 2 градусов мороза ;

; днем: 12-17 градусов тепла, на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей 9-14 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице также будет наблюдаться небольшая облачность, однако никаких осадков в течение дня не ожидается.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 14-16 градусов тепла.