Общество Образование Деньги Изменения

Весна вступает в права, но морозы не отступают: какие погодные "качели" ждать сегодня

07:00 11.03.2026 Ср
2 мин
В Украине сохраняется поле высокого давления
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 11 марта (Getty Images)

Сегодня, 11 марта, почти по всей Украине ожидается теплая весенняя погода без осадков. Ночью еще возможны небольшие морозы, но днем температура местами поднимется до +17 градусов.

Погода в Украине

Как пояснили метеорологи, сегодня синоптическая ситуация, а следовательно и погода в Украине не изменятся.

"Погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления", - уточнили в Укргидрометцентре.

По прогнозу, небольшая облачность ожидается преимущественно в западных областях. Ветер юго-западный, умеренной скорости 5-10 м/с, будет нести немного теплый воздух.

Ночью при ясном небе возможны небольшие морозы, а днем будет ощущаться теплое весеннее дыхание.

Температура воздуха по Украине:

  • ночью: от 3 градуса тепла до 2 градусов мороза;
  • днем: 12-17 градусов тепла, на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей 9-14 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице также будет наблюдаться небольшая облачность, однако никаких осадков в течение дня не ожидается.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 14-16 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что Украину накроет волна почти летнего тепла. Однако безоблачное небо прячет коварную ловушку: ночью местами ожидаются морозы.

Также РБК-Украина обнародовало подробный прогноз с картами на эту неделю.

А еще читайте, что на самом деле нельзя обрезать в саду весной.

