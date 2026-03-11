Весна вступает в права, но морозы не отступают: какие погодные "качели" ждать сегодня

Сегодня, 11 марта, почти по всей Украине ожидается теплая весенняя погода без осадков. Ночью еще возможны небольшие морозы, но днем температура местами поднимется до +17 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Как пояснили метеорологи, сегодня синоптическая ситуация, а следовательно и погода в Украине не изменятся.
"Погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления", - уточнили в Укргидрометцентре.
По прогнозу, небольшая облачность ожидается преимущественно в западных областях. Ветер юго-западный, умеренной скорости 5-10 м/с, будет нести немного теплый воздух.
Ночью при ясном небе возможны небольшие морозы, а днем будет ощущаться теплое весеннее дыхание.
Температура воздуха по Украине:
Сегодня в столице также будет наблюдаться небольшая облачность, однако никаких осадков в течение дня не ожидается.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 14-16 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что Украину накроет волна почти летнего тепла. Однако безоблачное небо прячет коварную ловушку: ночью местами ожидаются морозы.
Также РБК-Украина обнародовало подробный прогноз с картами на эту неделю.
А еще читайте, что на самом деле нельзя обрезать в саду весной.