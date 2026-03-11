ua en ru
Весна вступає у права, але морози не відступають: які погодні "гойдалки" чекати сьогодні

07:00 11.03.2026 Ср
2 хв
В Україні зберігається поле високого тиску
aimg Ірина Глухова
Весна вступає у права, але морози не відступають: які погодні "гойдалки" чекати сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 11 березня (Getty Images)

Сьогодні, 11 березня, майже по всій Україні очікується тепла весняна погода без опадів. Вночі ще можливі невеликі морози, але вдень температура місцями підніметься до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Погода в Україні

Як пояснили метеорологи, сьогодні синоптична ситуація, а отже й погода в Україні не зміняться.

"Погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати поле високого тиску", - уточнили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом, невелика хмарність очікується переважно у західних областях. Вітер південно-західний, помірної швидкості 5-10 м/с, нестиме трохи тепліше повітря.

Вночі за ясного неба можливі невеликі морози, а вдень буде відчуватися теплий весняний подих.

Температура повітря по Україні:

  • вночі: від 3 градуси тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень: 12-17 градусів тепла, на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів 9-14 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці також буде спостерігатися невелика хмарність, проте ніяких опадів протягом дня не очікується.

Вітер південно-західний 5–10 м/с. Температура вночі 0–2 градуси тепла, вдень 14-16 градусів тепла.

Весна вступає у права, але морози не відступають: які погодні &quot;гойдалки&quot; чекати сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що Україну накриє хвиля майже літнього тепла. Проте безхмарне небо ховає підступну пастку: вночі місцями очікуються морози.

Також РБК-Україна оприлюднило детальний прогноз із картами на цей тиждень.

А ще читайте, що насправді не можна обрізати в саду навесні.

