Весна на порозі: де в Україні на вихідних замість теплих курток готувати гумові чоботи

Головне:

Синоптичний спокій : вихідні в Україні очікуються без опадів, але з мінливою хмарністю.

: вихідні в Україні очікуються без опадів, але з мінливою хмарністю. Температурні контрасти : вдень прогнозують весняне тепло, проте вночі ще триматиметься невеликий мороз.

: вдень прогнозують весняне тепло, проте вночі ще триматиметься невеликий мороз. Небезпека на дорогах : водіїв попереджають про тумани в деяких областях та ожеледицю.

: водіїв попереджають про тумани в деяких областях та ожеледицю. Гідрологічні ризики: через відлигу в деяких локаціях можливі підтоплення приватних ділянок і будинків, у горах - значна лавинна небезпека.

Якою буде погода в Україні на вихідних

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, синоптична ситуація в Україні у період з 28 лютого до 2 березня буде спокійною.

Відповідною буде й погода, яку зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску.

"Опадів не чекаємо", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Вітер впродовж вихідних днів буде помірної швидкості, з південно-західного напрямку (хоча й змінюватиметься на північно-західний).

На висотах над Україною розташовуватиметься переважно прохолодна повітряна маса.

Тим часом температура поблизу земної поверхні значно залежатиме від хмарності:

вночі синоптики розраховують на невеликий мінус (дещо прохолодніше - на сході країни та у Карпатах);

вдень - невеликий плюс (тепліше, як зазвичай, на заході та півдні країни).

Так вночі фахівці прогнозують від 1 градуса тепла до 6 градусів морозу (при цьому найближчої ночі у Карпатах та на сході - близько 7-12 морозу).

Вдень по Україні очікується близько 0-7 градусів тепла. На заході та півдні країни - від 6 до 13 градусів зі знаком плюс.

В суботу (28 лютого) вночі та вранці подекуди можливий туман:

у більшості центральних областей;

у Сумській області;

у Харківській області.

На дорогах країни (крім півдня та Закарпаття) - місцями ожеледиця.

Вітер - південно західний, а у східних та південних областях - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди по території України на добу 28 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати завтра у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра очікується з мінливою хмарністю, без опадів.

На дорогах вночі та вранці - місцями ожеледиця.

Вітер - південно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві:

вночі - від 3 до 5 градусів морозу;

вдень - від 2 до 4 градусів тепла.

Температура повітря по області:

вночі - від 1 до 6 градусів морозу;

вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди на 28 лютого по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де ймовірні небезпечні гідрологічні явища

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні гідрологічні явища ймовірні впродовж 27 лютого - 2 березня на річці Тилігул біля поста "Березівка" (в Одеській області).

Там утримуватиметься вода на заплаві та прируслових територіях - з обтопленням приватних садиб та будинків у місті Березівка.

"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили фахівці.

Крім того, можливе досягнення відмітки часткового затоплення приватних будинків у селі Вікторівка Березівського району Одеської області.

"ІІ рівень небезпеки - помаранчевий", - наголосили в УкрГМЦ.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом на високогір'ї Закарпатської області у зв'язку з відлигою очікується значна сніголавинна небезпека.

Йдеться про третій рівень, помаранчевий.