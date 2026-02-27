Весна на пороге: где в Украине на выходных вместо теплых курток готовить резиновые сапоги

Главное:

Синоптическое спокойствие : выходные в Украине ожидаются без осадков, но с переменной облачностью.

: выходные в Украине ожидаются без осадков, но с переменной облачностью. Температурные контрасты : днем прогнозируют весеннее тепло, однако ночью еще будет держаться небольшой мороз.

: днем прогнозируют весеннее тепло, однако ночью еще будет держаться небольшой мороз. Опасность на дорогах : водителей предупреждают о туманах в некоторых областях и гололедице.

: водителей предупреждают о туманах в некоторых областях и гололедице. Гидрологические риски: из-за оттепели в некоторых локациях возможны подтопления частных участков и домов, в горах - значительная лавинная опасность.

Какой будет погода в Украине на выходных

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, синоптическая ситуация в Украине в период с 28 февраля по 2 марта будет спокойной.

Соответствующей будет и погода, которую будет предопределять поле высокого атмосферного давления.

"Осадков не ждем", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Ветер в течение выходных дней будет умеренной скорости, с юго-западного направления (хотя и будет меняться на северо-западный).

На высотах над Украиной будет располагаться преимущественно прохладная воздушная масса.

Между тем температура вблизи земной поверхности будет значительно зависеть от облачности:

ночью синоптики рассчитывают на небольшой минус (несколько прохладнее - на востоке страны и в Карпатах);

днем - небольшой плюс (теплее, как обычно, на западе и юге страны).

Так ночью специалисты прогнозируют от 1 градуса тепла до 6 градусов мороза (при этом ближайшей ночью в Карпатах и на востоке - около 7-12 мороза).

Днем по Украине ожидается около 0-7 градусов тепла. На западе и юге страны - от 6 до 13 градусов со знаком плюс.

В субботу (28 февраля) ночью и утром местами возможен туман:

в большинстве центральных областей;

в Сумской области;

в Харьковской области.

На дорогах страны (кроме юга и Закарпатья) - местами гололедица.

Ветер - юго-западный, а в восточных и южных областях - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 28 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать завтра в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра ожидается с переменной облачностью, без осадков.

На дорогах ночью и утром - местами гололедица.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - от 3 до 5 градусов мороза;

днем - от 2 до 4 градусов тепла.

Температура воздуха по области:

ночью - от 1 до 6 градусов мороза;

днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где вероятны опасные гидрологические явления

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные гидрологические явления вероятны в течение 27 февраля - 2 марта на реке Тилигул возле поста "Березовка" (в Одесской области).

Там будет удерживаться вода на пойме и прирусловых территориях - с обтоплением частных усадеб и домов в городе Березовка.

"І уровень опасности - желтый", - сообщили специалисты.

Кроме того, возможно достижение отметки частичного затопления частных домов в селе Викторовка Березовского района Одесской области.

"II уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем на высокогорье Закарпатской области в связи с оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность.

Речь идет о третьем уровне, оранжевом.