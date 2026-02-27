Весна на пороге: где в Украине на выходных вместо теплых курток готовить резиновые сапоги

Последний день зимы и начало весны принесут в Украину тепло, однако вместе с ним придут и определенные риски. В некоторых локациях вероятен существенный подъем уровня воды, тогда как в горах - сохраняется снеголавинная опасность.
Главное:
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, синоптическая ситуация в Украине в период с 28 февраля по 2 марта будет спокойной.
Соответствующей будет и погода, которую будет предопределять поле высокого атмосферного давления.
"Осадков не ждем", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Ветер в течение выходных дней будет умеренной скорости, с юго-западного направления (хотя и будет меняться на северо-западный).
На высотах над Украиной будет располагаться преимущественно прохладная воздушная масса.
Между тем температура вблизи земной поверхности будет значительно зависеть от облачности:
Так ночью специалисты прогнозируют от 1 градуса тепла до 6 градусов мороза (при этом ближайшей ночью в Карпатах и на востоке - около 7-12 мороза).
Днем по Украине ожидается около 0-7 градусов тепла. На западе и юге страны - от 6 до 13 градусов со знаком плюс.
В субботу (28 февраля) ночью и утром местами возможен туман:
На дорогах страны (кроме юга и Закарпатья) - местами гололедица.
Ветер - юго-западный, а в восточных и южных областях - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
По территории города Киева и Киевской области погода завтра ожидается с переменной облачностью, без осадков.
На дорогах ночью и утром - местами гололедица.
Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
Температура воздуха по области:
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные гидрологические явления вероятны в течение 27 февраля - 2 марта на реке Тилигул возле поста "Березовка" (в Одесской области).
Там будет удерживаться вода на пойме и прирусловых территориях - с обтоплением частных усадеб и домов в городе Березовка.
"І уровень опасности - желтый", - сообщили специалисты.
Кроме того, возможно достижение отметки частичного затопления частных домов в селе Викторовка Березовского района Одесской области.
"II уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Между тем на высокогорье Закарпатской области в связи с оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность.
Речь идет о третьем уровне, оранжевом.
