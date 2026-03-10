Весна набирає обертів: як антициклон вплине на погоду сьогодні

Сьогодні, 10 березня, антициклон забезпечить суху та комфортну погоду по всій країні. Вночі ще збережеться холод, проте вдень температура місцями підніметься до +17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За словами синоптика, сьогодні очікується антициклональний характер погоди. Це означає, що майже по всій території України буде сухо, сонячно та тепло.
Максимальна температура повітря 10 березня складе:
Вітер очікується з південно-західного напрямку, помірний, часом рвучкий.
За даними Укргідрометцентру, у столиці сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 10-15 градусів.
У столиці вночі 1–3 градуси тепла, вдень повітря розігріється до 13–15 градусів.
