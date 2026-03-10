UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Весна набирає обертів: як антициклон вплине на погоду сьогодні

07:30 10.03.2026 Вт
2 хв
Попри денне тепло, ночі ще залишатимуться холодними
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 10 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 10 березня, антициклон забезпечить суху та комфортну погоду по всій країні. Вночі ще збережеться холод, проте вдень температура місцями підніметься до +17 градусів.

Погода в Україні

За словами синоптика, сьогодні очікується антициклональний характер погоди. Це означає, що майже по всій території України буде сухо, сонячно та тепло.

Максимальна температура повітря 10 березня складе:

  • на заході, в центральних областях та на півдні від +12 до +17 градусів;
  • на півночі та сході - +10…+14 градусів;
  • на північному сході - +9…+12 градусів.

Вітер очікується з південно-західного напрямку, помірний, часом рвучкий.

Погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, у столиці сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 10-15 градусів.

У столиці вночі 1–3 градуси тепла, вдень повітря розігріється до 13–15 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди на цей тиждень.

За даними синоптиків, в Україні очікується тепла та сонячна погода, опадів не прогнозується. Також повідомлялося, у яких регіонах буде найтепліше, а де - найхолодніше.

Раніше ми розповідали, як правильно діяти, якщо людина провалиться під лід, а також пояснювали, яку небезпеку може становити відлига - вона часто неочевидна.

