Весна набирает обороты: как антициклон повлияет на погоду сегодня

Сегодня, 10 марта, антициклон обеспечит сухую и комфортную погоду по всей стране. Ночью еще сохранится холод, однако днем температура местами поднимется до +17 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По словам синоптика, сегодня ожидается антициклональный характер погоды. Это означает, что почти по всей территории Украины будет сухо, солнечно и тепло.
Максимальная температура воздуха 10 марта составит:
Ветер ожидается с юго-западного направления, умеренный, временами порывистый.
По данным Укргидрометцентра, в столице сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 10-15 градусов.
В столице ночью 1-3 градуса тепла, днем воздух разогреется до 13-15 градусов.
