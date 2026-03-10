Весна набирает обороты: как антициклон повлияет на погоду сегодня

Погода в Украине

По словам синоптика, сегодня ожидается антициклональный характер погоды. Это означает, что почти по всей территории Украины будет сухо, солнечно и тепло.

Максимальная температура воздуха 10 марта составит:

на западе, в центральных областях и на юге от +12 до +17 градусов;

на севере и востоке - +10...+14 градусов;

на северо-востоке - +9...+12 градусов.

Ветер ожидается с юго-западного направления, умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, в столице сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 10-15 градусов.

В столице ночью 1-3 градуса тепла, днем воздух разогреется до 13-15 градусов.