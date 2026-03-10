RU

Общество Образование Деньги Изменения

Весна набирает обороты: как антициклон повлияет на погоду сегодня

07:30 10.03.2026 Вт
2 мин
Несмотря на дневное тепло, ночи еще будут оставаться холодными
aimg Ірина Глухова

Сегодня, 10 марта, антициклон обеспечит сухую и комфортную погоду по всей стране. Ночью еще сохранится холод, однако днем температура местами поднимется до +17 градусов.

Погода в Украине

По словам синоптика, сегодня ожидается антициклональный характер погоды. Это означает, что почти по всей территории Украины будет сухо, солнечно и тепло.

Максимальная температура воздуха 10 марта составит:

  • на западе, в центральных областях и на юге от +12 до +17 градусов;
  • на севере и востоке - +10...+14 градусов;
  • на северо-востоке - +9...+12 градусов.

Ветер ожидается с юго-западного направления, умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, в столице сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 10-15 градусов.

В столице ночью 1-3 градуса тепла, днем воздух разогреется до 13-15 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина подготовило подробный прогноз погоды на эту неделю.

По данным синоптиков, в Украине ожидается теплая и солнечная погода, осадков не прогнозируется. Также сообщалось, в каких регионах будет теплее всего, а где - холоднее всего.

Ранее мы рассказывали, как правильно действовать, если человек провалится под лед, а также объясняли, какую опасность может представлять оттепель - она часто неочевидна.

