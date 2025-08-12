Весілля публічного службовця? У НАЗК попередили, що на свято дарувати не можна

У Національному агентстві з питань запобігання корупції розповіли, які весільні подарунки можна дарувати публічному службовцю, а від яких - йому краще "ввічливо відмовитися".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАЗК у Facebook.
Українцям нагадали, що весілля публічного службовця - не лише особисте свято, але й можливість проявити (навіть у неформальних ситуаціях) свою:
"Щоб "гірко!" лунало з радістю, а не з присмаком порушень, розбираємося, які весільні подарунки можна приймати публічному службовцю, а від яких краще ввічливо відмовитися", - додали у НАЗК.
Зазначається, що в цілому подарунки для публічних службовців поділяються на три категорії:
Тож громадянам пояснили "на прикладах", які весільні подарунки - це "червоні прапорці", а які можуть бути прийнятними.
Перший "червоний прапорець" - тобто заборона - це подарунок від підлеглих, що є порушенням закону.
Йдеться про ситуацію, коли, наприклад, колектив підрозділу збирає гроші й дарує керівниці плазмовий телевізор.
Під заборону, згідно із законодавством, потрапляють також подарунки від людини, щодо якої керівниця (або керівник) мають ухвалювати ті чи інші рішення - в межах своїх службових повноважень.
"Неочікувано, без запрошення, на свято завітала особа, щодо якої керівниця має ухвалювати рішення у межах своїх повноважень. І не з порожніми руками", - навели приклад у НАЗК.
Пояснюється, що закон забороняє такі подарунки, оскільки "такі презенти можуть сприйматись як спроба вплинути на рішення публічного службовця".
Ще один заборонений подарунок - гроші. Коли, наприклад, давній знайомий дарує на свято "10 тисяч гривень у конверті".
"Згідно із законом, вартість одноразового подарунку не має перевищувати 2 прожиткових мінімуми. У 2025 році це становить 6 056 гривень", - уточнили у НАЗК.
Отже, керівниці чи керівникові від такого подарунку потрібно відмовитись.
Згідно з інформацією НАЗК, від близьких осіб можна отримувати, за законом, будь-які подарунки - незалежно від їх вартості.
Отже, це може бути, наприклад, поїздка в Грецію - All Inclusive - від батьків на медовий місяць.
"Це - не red flag", - зауважили у НАЗК. Радше йдеться про прояв любові від рідних, дозволений законом.
Допустимо також, якщо "під час святкування керівниці дзвонять і повідомляють про виграш в лотерею".
"Подвійне щастя - бо такий подарунок дозволено отримувати", - зауважили в НАЗК.
Водночас у НАЗК закликали не забувати, що подарунок у грошовій/негрошовій формі потрібно задекларувати - якщо його вартість перевищує 5 прожиткових мінімумів (15 140 гривень у 2025 році).
"Якщо його вартість/сума перевищує 50 ПМ (151 400 гривень у 2025 році) - цей правочин потрібно ще й зазначити в розділі 14 декларації", - додали Національному агентстві.
Насамкінець українцям нагадали про необхідність подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані - якщо ви займаєте відповідну посаду та зобов'язані його подавати.
