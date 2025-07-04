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Квіти, які не варто дарувати коханій людині: що кажуть народні прикмети

П'ятниця 04 липня 2025 21:10
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Квіти, які не варто дарувати коханій людині: що кажуть народні прикмети Які квіти не можна дарувати коханій людині (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Квіти вважаються універсальним проявом почуттів, але не всі букети однаково доречні. У культурі є глибока символіка кольорів і видів квітів, а також народні прикмети, що можуть трактувати подарунок як недобрий знак. Якщо ви хочете порадувати близьку людину - переконайтесь, що вибрані квіти не мають двозначного підтексту.

Які квіти за прикметами не можна дарувати коханій людині та чому, розповідає РБК-Україна.

Жовті квіти - символ розлуки та зради

Жовті тюльпани чи троянди асоціюються з розставанням, ревнощами або зрадою.

За старими прикметами, букет жовтих квітів може "приземлити" романтику або викликати охолодження у стосунках. Особливо небажано дарувати їх під час зізнання у коханні або на річницю.

У сучасній флористиці жовтий також означає сонце, енергію, тепло - але в парі з романтичним підтекстом краще обрати інший колір.

Чорні троянди

Чорний колір може мати асоціацію не тільки з романтикою чи певними течіями у моді, але й асоціюватися з сумом, жалобою та прощанням. Такі троянди несуть негативні емоції й не підходять для подарунка закоханим.

Гвоздики - асоціації з похоронами та формальністю

Особливо червоні гвоздики асоціюються з трауром, військовими подіями, державними церемоніями.

У багатьох країнах це "офіційна квітка", а не інтимний жест. Дарувати гвоздики - "охолодити почуття" або викликати дистанцію.

Помаранчеві лілії

Лілія - символ чистоти, але помаранчевий колір має зовсім інше значення. Такі квіти сприймаються як очікування, а це може викликати непорозуміння в романтичних стосунках.

Чисто білі лілії - символ скорботи

Білі лілії часто використовують у похоронних обрядах як символ чистоти душі покійного. У коханні ж така квітка може сприйматись як тривожний знак або нагадування про кінець.

"Біле - до згасання пристрасті та почуттів" (особливо у випадку подарунка від чоловіка жінці).

Калли - квіти з ритуальним підтекстом

Калли - благородні, елегантні квіти, але в Україні та Польщі часто асоціюються з похоронами.

Їх рідко дарують у побуті, тим паче - як прояв почуттів. Прикмета: "до втрати" або "до важкої розмови".

Кількість квітів

Це практично табу в українській культурі - парну кількість квітів приносять лише на кладовище.

Навіть якщо мова йде про дві троянди чи чотири тюльпани - це не про романтику. Число має бути непарне: 1, 3, 5, 7 - так заведено, і краще не експериментувати.

Шипи на трояндах

За прикметами, неочищені шипи можуть спричинити сварки чи навіть поранити енергетику стосунків.

У символіці шипи - це "біль" у коханні. Варто або вибрати троянди без шипів, або попросити флориста прибрати колючки.

Сухі або штучні квіти

Засохлі (сухі) квіти символізують згасання почуттів, в’янення, кінець. Штучні - ілюзію, обман, фальш. За прикметами, це може "заморозити" емоції або притягнути розчарування. Їх не варто дарувати в жодному вигляді - навіть якщо вони "гарно виглядають".

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Під час написання матеріалу були використані джерела: етнографічні матеріали Олександра Афанасьєва, С. Килимника, практика флористів-етнологів з країн Східної Європи, матеріали з сайту Floristika.

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