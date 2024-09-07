Не даруйте це на весілля: 7 найгірших подарунків для молодят

Хорошим гостем на весіллі бути нескладно. Варто лиш радіти, танцювати і не принести найгірший подарунок.

Що краще не дарувати молодятам в день весілля, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Елементи весільного декору

Не купуйте весільний декор, якщо ви не досвідчений організатор свят, якого найняли для допомоги.

Наречені завчасно продумують всі елементи декорування, починаючи від кольору серветок і закінчуючи квітами на столах. Тому навіть найменший милий набір весільного декору може не вписуватися в загальну картинку церемонії і виявиться непотрібним. Краще залишити декорування експертам і знайти більш цікаву ідею для подарунка.

Покривало чи постіль

Здавалося б це практичний подарунок для молодят, які лиш щойно побралися і мають почати облаштовувати свій побут. Проте наречений і наречена часто отримують надто багато комплектів постільної білизни. Тому оригінальність такого подарунку миттєво втрачається. До того ж, обираючи постіль, ви можете взяти матеріал не тої якості чи дизайну, який став би до вподоби молодому подружжю.

Не даруйте покривало чи постіль на весілля (фото: Freepik)

Все, що натякає на дітей

Коли та як планувати народження дитини - це особисте рішення наречених. Саме через це не радимо дарувати на весілля речі, які стосуються народження дітей. Книги для молодих батьків, дитячий одяг чи іграшки вважатимуться недоречними, якщо пара ще не готова до батьківства.

Кімнатні рослини чи домашні тварини

Якщо у вас спеціально не просили величезного вазона з кімнатною рослиною, то краще уникати такого подарунку. Це може обтяжити молодят та створити додатковий клопіт. Те ж стосується домашніх тварин. Весілля не найкраще свято, щоб здійснити давню мрію вашої подруги чи друга і подарувати сіамського кота або пекінеса.

Не даруйте кімнатні рослини молодятам в день весілля (фото: Freepik)

Інтимні подарунки

Не купуйте на весілля те, що буде більш доречним для дівич-вечора або парубоцької вечірки. Незалежно від того є інтимні подарунки ризикованими, образливими чи жартівливими, їм не місце на весіллі. Такі речі можуть зіпсувати настрій молодят та викликати незручності.

Подарунки своїми руками

Креативність завжди цінується, але робити весільний подарунок своїми руками достатньо складно. Хоч такі речі й не вважаються поганими чи грубими весільними подарунками, але пара може оцінити їх як менш важливі. Якщо ви не професіонал з виготовлення речей ручної роботи, то краще відкласти цю ідею для більш сприятливої нагоди.

Подарунок для одного

Шлюб укладається між двома людьми, то ж, очевидно, що подарунок має бути обом. Навіть якщо ви близькі лише з одним із членів подружжя, подарунок має бути до смаку і нареченій, і нареченому.

Якщо в молодят немає спільних інтересів, то краще не купувати те, що сподобається лише одному із них. Весільний подарунок, призначений лише для одного, змусить іншого партнера почуватися відчуженим чи непоміченим.