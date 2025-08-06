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Військові зможуть повідомляти про корупцію без страху переслідувань: що зміниться

Середа 06 серпня 2025 13:30
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Військові зможуть повідомляти про корупцію без страху переслідувань: що зміниться Фото: військові зможуть повідомляти про корупцію без страху переслідувань (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Кабмін підтримав законопроєкт, який посилює права та гарантує захист військових, що повідомляють про факти корупції в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає право військовослужбовців надсилати інформацію про корупційні порушення до уповноважених підрозділів або осіб із питань запобігання та виявлення корупції, а також можливість обирати зручний канал для повідомлення - включно з прямим зверненням до НАЗК.

Також проєкт закону звільняє військових від обов’язку доповідати безпосередньому командиру про такі факти, що має знизити ризики тиску та переслідувань.

Метою змін є підвищення прозорості у Силах оборони та створення безпечного механізму інформування про корупцію, що стане черговим кроком до формування ефективної та сучасної армії без зловживань.

Корупція в армії

Нагадаємо, нещодавно колишнього посадовця Міністерства оборони викрили на розтраті понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів для ЗСУ. Він уклав договори за значно завищеними цінами.

Також НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.

Раніше правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему в армії. Підозри отримали колишній командир військової частини східного регіону та його спільниця.

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