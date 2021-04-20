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Несколько цветов и фирменный процессор: Apple обновила компьютеры iMac

Новина українською → Купертино, Вторник 20 апреля 2021 21:01
Несколько цветов и фирменный процессор: Apple обновила компьютеры iMac Фото: новые iMac (скриншот с презентации Apple)
Автор: РБК-Украина

На сегодняшней презентации Apple представили обновленные моноблоки iMac. Они будут доступны сразу в семи цветах, а также построены на фирменном процессоре Apple M1.

Об этом шла речь на презентации компании.

Сообщается, что новые iMac будут доступны в синем, зеленом, желтом, красном, фиолетовом, оранжевом и классическом серебристом цветах. Сами моноблоки стали меньше, тоньше и легче. Кроме того, экран теперь имеет равномерную толщину по всей площади.

iMac работает на фирменном процессоре Apple M1, который установлен в последней линейке MacBook и Mac Mini. Также в компьютере обновили камеру, систему микрофонов и добавили набор из шести динамиков.

Также в комплекте будет идти новая клавиатура со сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Стоимость iMac стартует с 1 299 долларов. Предзаказы в США откроются 30 апреля, а старт продаж запланирован на май.

Фото: новые iMac (скриншот с презентации Apple)

Напомним, сегодня Apple представила iPhone 12 в новом цвете - фиолетовом. Больше он ничем не отличается от моделей, которые уже в продаже.

Ранее сообщалось, что Apple разрешила сервисным центрам в Украине официально чинить свою технику.

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