Презентация Apple: все подробности о новых продуктах компании

Сегодня, 20 апреля Apple представит несколько новинок. В компании не анонсировали, какие именно гаджеты покажут на первой в этом году презентации под названием Spring Loaded. Однако инсайдеры прогнозируют выход обновленных моделей іPad и iMac.

Что известно о весенней презентации и новинках от Apple - в материале РБК-Украина.

Где и когда смотреть трансляцию

В Apple объявили о проведении первой в 2021 году презентации 20 апреля. Начало запланировано на 20:00 по киевскому времени. Трансляция события доступна онлайн на официальном канале Apple в YouTube.

Что покажут на Apple Spring Loaded

Традиционно до начала мероприятия в компании не разглашают, какие новинки будут представлены. Но ряд источников утверждает, что уже сегодня пользователи увидят новые компьютеры iMac и планшеты іPad.

Также ожидается выход наушников AirPods 3, новой телеприставки Apple TV и трекеров AirTag.

iPad

20 апреля будут презентованы новые модели іPad на базе линейки іPad Pro. Как сообщают инсайдеры, устройство выйдет в двух размерах - 12 и 11,9 дюймов.

Улучшенный процессор будет иметь такое же быстродействие, как и чип М1 в новых MacBook. Повысится энергоэффективность - после заряда аккумулятора устройство будет работать дольше.

Большую яркость и контрастность обеспечит светодиодный экран Mini-LED, которым будет оснащена 12-дюймовая модель іPad. Новый порт для подключения внешней памяти и других периферийных устройств позволит синхронизировать данные быстрее, чем по технологии USB-C.

Кроме того, на сегодняшней презентации возможно покажут iPad mini (его последнее обновление было 2 года назад). Вероятно, устройство оснастят новым процессором, а диагональ дисплея увеличат за счет тонких лицевых рамок.

iMac

Обновленный компьютер iMac в 2021 году выйдет в пяти цветах. Ожидается, что дизайн устройства несколько изменится. Размер экрана устройства будет большим благодаря уменьшению толщины лицевых панелей.

AirPods 3

Новые наушники от Apple третьего поколения будут похожи на прошлогоднюю модель, но их ножка станет короче. Также добавят сменные силиконовые насадки. AirPods 3 выйдут с улучшенными микрофонами и системой активного шумоподавления. Время работы без подзарядки увеличится.

AirTag

Эту новинку от американской компании ждали еще в 2020 году и возможно, что производитель презентует GPS-маячок AirTag на Apple Spring Loaded сегодня.

Устройство представляет собой трекер-брелок для отслеживания и обнаружения потерянных предметов через специальное приложение FindMy. AirTag можно прикрепить к ключам, кошельку и другим важным аксессуарам.

Apple TV

Последнее обновление приставки Apple TV вышло в 2017 году, поэтому некоторые источники прогнозировали на апрель 2021 выход новой версии с более мощным процессором, увеличенным объемом встроенной памяти с конфигурацией 64 Гб и 128 Гб.

Если пульт от приставки потеряется в комнате, его можно будет быстро найти с помощью функции FindMy. Также Apple TV оснастят обновленным голосовым помощником Siri.

Новинки прошлой презентации Apple

10 ноября 2020 года американская компания представила три новые модели ноутбуков (MacBook Air, MacBook Pro и MacBook Mini) с собственными процессорами и операционной системой.

Apple отказалась от процессоров производства Intel и презентовала чип М1 с единой архитектурой памяти и способностью обрабатывать 11 триллионов операций в секунду. Также осенью прошлого года вышла операционная система MacOS Big Sur. В ней обновлены протоколы защиты, а гаджеты с такой ОС разряжаются медленнее.