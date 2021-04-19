ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Какими мессенджерами пользуются украинцы: рейтинг мобильных приложений

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 13:00
Какими мессенджерами пользуются украинцы: рейтинг мобильных приложений Фото: рейтинг мессенджеров возглавили Viber и Facebook (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале 2021 года наиболее распространенным средством для коммуникаций в Украине является Viber, которым пользуется 66% опрошенных. Вторым по популярности является мессенджер Facebook - 35%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

На третьем-четвертом местах находятся Telegram (используют 24% опрошенных) и WhatsApp (21%).

Не слишком популярным каналом обмена сообщениями оказался Twitter, возможности которого для таких целей использует лишь 6% опрошенных.

Вместе с тем, почти треть украинцев (27%) не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.

Какими мессенджерами пользуются украинцы: рейтинг мобильных приложений

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 5-7 февраля 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опрошено 2005 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

По данным опроса КМИС в феврале 202 года мобильные телефоны имеют 95% населения Украины в возрасте 18+ (96% городских и 92% сельских жителей). Поэтому данные опроса репрезентативны почти для всего взрослого населения Украины.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2020 года самой популярной социальной сетью украинцев был Facebook с долей пользователей 58,2%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в сентябре 2019 года примерно две трети взрослых украинцев (65%) пользовались различными мессенджерами для отправки сообщений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Hi-tech опрос мессенджер
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины