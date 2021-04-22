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Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Красной планеты

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 07:44
Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Красной планеты Фото: Марсоход Perseverance на поверхности Марса (mars.nasa.gov)
Автор: Даша Харченко

Марсоход Perseverance смог получить кислород из атмосферы Красной планеты. Испытание марсоход провел 20 апреля - на 60-й день пребывания на планете.

Об этом сообщается на сайте NASA.

В космическом агентстве объяснили, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.

При этом, атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа.

"Растущий список открытий Perseverance, новейшего шестиколесного робота NASA на марсианской поверхности, включает преобразование части тонкой, богатой диоксидом углерода атмосферы в кислород", - говорится в сообщении.

Кроме того, преобразование атмосферы Марса в кислород должно позволить в будущем производить топливо на этой планете.

Ранее Марсоход Perseverance отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance после того, как он приземлился.

Напомним, марсоход Perseverance американского космического агентства NASA 18 февраля совершил успешную посадку на Марс.

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса".

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