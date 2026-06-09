Вертоліт США над Ормузькою протокою збив "Шахед", - CNN

Американський військовий вертоліт AH-64 Apache, який розбився в районі Ормузької протоки, був збитий іранським дроном типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Двоє американських чиновників розповіли, що вертоліт був збитий іранським безпілотником. Інше джерело, обізнане з інцидентом, повідомило, що в Apache врізався іранський "Шахед".
Крім того, американські військові повідомили, що двох членів екіпажу врятував надводний безпілотник. Він доставив їх до іншого місця на воді, звідки екіпаж підняли на борт вертольоту.
Зазначається, що у рятувальній операції брав участь надводний безпілотник типу Corsair ВМС США. Його почали використовувати наприкінці березня.
NYT повідомило, що 8 червня поблизу Ормузької протоки зазнав аварії американський бойовий гелікоптер AH-64 Apache. Це перший випадок втрати такої техніки з початку війни з Іраном.
Президент США підтвердив інцидент та повідомив, що рятувальна операція завершилася успішно. Водночас офіційні причини катастрофи наразі не розкриваються.
Зазначимо, на початку операції в Іраку щоденні витрати США становили близько 500 млндоларів. Втрати Вашингтона через удари Тегерана можуть виявитися ще більшими - залежно від того, яка саме техніка перебувала на уражених американських базах.
Крім того, на початку квітня над територією Ірану був збитий вертоліт Blackhawk. Тоді у Пентагоні заявили, що весь екіпаж вдалося евакуювати, а військові перебувають у безпеці.