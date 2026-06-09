Вертоліт США над Ормузькою протокою збив "Шахед", - CNN

Двоє американських чиновників розповіли, що вертоліт був збитий іранським безпілотником. Інше джерело, обізнане з інцидентом, повідомило, що в Apache врізався іранський "Шахед".

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Крім того, американські військові повідомили, що двох членів екіпажу врятував надводний безпілотник. Він доставив їх до іншого місця на воді, звідки екіпаж підняли на борт вертольоту.

Зазначається, що у рятувальній операції брав участь надводний безпілотник типу Corsair ВМС США. Його почали використовувати наприкінці березня.

NYT повідомило, що 8 червня поблизу Ормузької протоки зазнав аварії американський бойовий гелікоптер AH-64 Apache. Це перший випадок втрати такої техніки з початку війни з Іраном.

Президент США підтвердив інцидент та повідомив, що рятувальна операція завершилася успішно. Водночас офіційні причини катастрофи наразі не розкриваються.