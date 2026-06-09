США вперше втратили бойовий вертоліт Apache за час війни з Іраном

Поблизу Ормузької протоки розбився американський бойовий гелікоптер AH-64 Apache. Це перший випадок знищення цієї техніки з початку конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

Аварія військового вертольота сталася у понеділок, 8 червня. Наразі триває розслідування обставин інциденту.

Точні причини падіння поки не встановлені - фахівці з'ясовують, чи сталася технічна несправність, чи гелікоптер міг бути збитий іранським вогнем. Також не виключаються інші непередбачувані проблеми.

"З 28 лютого, коли розпочалася війна, Ірану вдалося збити близько 30 безпілотників. Кілька винищувачів США також було втрачено внаслідок атак Ісламської Республіки та вогню по своїх. Однак це буде перший вертоліт Apache, знищений під час цього конфлікту", - наголошують журналісти.

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Президент США Дональд Трамп підтвердив факт аварії та повідомив про успішну рятувальну операцію.

"Пілоти в порядку, ніхто не постраждав", - наголосив він.

Глава Білого дому не надав додаткових деталей щодо обставин падіння, проте зазначив, що офіційна доповідь щодо інциденту буде оприлюднена наступного дня.