Вертолет США над Ормузским проливом сбил "Шахед", - CNN

Двое американских чиновников рассказали, что вертолет был сбит иранским беспилотником. Другой источник, знакомый с инцидентом, сообщил, что в Apache врезался иранский "Шахед".

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Кроме того, американские военные сообщили, что двух членов экипажа спас надводный беспилотник. Он доставил их к другому месту на воде, откуда экипаж подняли на борт вертолета.

Отмечается, что в спасательной операции принимал участие надводный беспилотник типа Corsair ВМС США. Его начали использовать в конце марта.

NYT сообщило, что 8 июня вблизи Ормузского пролива потерпел крушение американский боевой вертолет AH-64 Apache. Это первый случай потери такой техники с начала войны с Ираном.

Президент США подтвердил инцидент и сообщил, что спасательная операция завершилась успешно. В то же время официальные причины катастрофы пока не раскрываются.