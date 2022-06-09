Вернуть, как было: Марченко обосновал отмену беспошлинного ввоза автомобилей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко на заседании Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которое транслировалось на Youtube .

"За май у нас было собрано 101,3 млрд гривен по общему фонду", - сказал он, отметив, что Налоговая служба собрала 73 млрд гривен, а Таможенная служба - 9,5 млрд гривен.

В то же время расходы составляют 251 млрд гривен. "То есть вы можете сопоставить реальную потребность расходов и реальные поступления", - сказал он.

Марченко напомнил о правительственном проекте, которым предусматривается восстановление таможеных пошлин и НДС, в том числе для авто граждан. "Это мы считаем насущным и необходимым шагом", - сказал он и добавли, что правительство просит Раду восстановить налоги на таможне, "как это было до начала войны".

По его словам, это даст возможность собирать дополнительные средства и уменьшит заимствования.