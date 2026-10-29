ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Лекцій не було. Норвегія попросила FT виправити статтю про розмову Стері та Стубба з Путіним

04:10 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Лекцій не було. Норвегія попросила FT виправити статтю про розмову Стері та Стубба з Путіним Фото: диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що диктатор РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з ним та президентом Фінляндії Олександром Стуббом не розповідав лекцій про слов'ян. Інформація у ЗМІ була витлумачена невірно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

У вівторок 27 жовтня лідери Норвегії та Фінляндії провели телефонну розмову з главою Кремля. Скандинавські представники мали намір вивчити можливості деескалації (включаючи війну в Україні) та створити європейський канал зв'язку.

Однак, за інформацією FT, розмова прийняла дещо несподіваний напрямок. Три джерела сказали виданню, що замість обговорення питань миру та врегулювання криз Путін майже всю бесіду присвятив нібито лекціям "середньовічної слов'янської історії".

У свою чергу, норвезький прем'єр категорично заперечує цю версію.

"Це неправильно. І ми попросили Financial Times виправити це, тому що це неправда... Те, що він розповідав слов'янську історію, просто неправильно", - сказав Стере телеканалу TV 2.

За його словами, Путін під час розмови попросив дати йому можливість викласти свою версію і у зв'язку з цим розповів історію з 2014 року до теперішнього часу.

Також Стере заперечує, що Путін перехопив ініціативу у розмові, обравши невідповідний час.

"У нас було півтори години. Був перекладач, тому переклад був необхідний. Думаю, час розподілився досить рівномірно. Мабуть, ми витратили приблизно однакову кількість часу. Але це також сталося тому, що ми представляли повідомлення, за якими просили висловити свою думку", - пояснив прем'єр Норвегії.

Тим часом газета Financial Times заявила, що видання жодних змін вносити до своєї статті не буде.

"Ми відстоюємо принципи нашої журналістики", - сказав представник газети VG.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, після розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним норвезький прем'єр Йонас Гар Стере зіштовхнувся із критикою союзників. Виправдовуючи це , він пояснив, що разом зі Стуббом зосередився на тому, що слід зробити для завершення війни в Україні.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський розкрив, у чому був задум Норвегії та Фінляндії щодо переговорів із Путіним.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Норвегія Фінляндія Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Аналітика
Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським