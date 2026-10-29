Лекцій не було. Норвегія попросила FT виправити статтю про розмову Стері та Стубба з Путіним

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що диктатор РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з ним та президентом Фінляндії Олександром Стуббом не розповідав лекцій про слов'ян. Інформація у ЗМІ була витлумачена невірно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2 .

У вівторок 27 жовтня лідери Норвегії та Фінляндії провели телефонну розмову з главою Кремля. Скандинавські представники мали намір вивчити можливості деескалації (включаючи війну в Україні) та створити європейський канал зв'язку.

Однак, за інформацією FT, розмова прийняла дещо несподіваний напрямок. Три джерела сказали виданню, що замість обговорення питань миру та врегулювання криз Путін майже всю бесіду присвятив нібито лекціям "середньовічної слов'янської історії".

У свою чергу, норвезький прем'єр категорично заперечує цю версію.

"Це неправильно. І ми попросили Financial Times виправити це, тому що це неправда... Те, що він розповідав слов'янську історію, просто неправильно", - сказав Стере телеканалу TV 2.

За його словами, Путін під час розмови попросив дати йому можливість викласти свою версію і у зв'язку з цим розповів історію з 2014 року до теперішнього часу.

Також Стере заперечує, що Путін перехопив ініціативу у розмові, обравши невідповідний час.

"У нас було півтори години. Був перекладач, тому переклад був необхідний. Думаю, час розподілився досить рівномірно. Мабуть, ми витратили приблизно однакову кількість часу. Але це також сталося тому, що ми представляли повідомлення, за якими просили висловити свою думку", - пояснив прем'єр Норвегії.

Тим часом газета Financial Times заявила, що видання жодних змін вносити до своєї статті не буде.

"Ми відстоюємо принципи нашої журналістики", - сказав представник газети VG.