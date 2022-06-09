Повернути, як було: Марченко обґрунтував скасування безмитнго ввезення авто
Кабінет міністрів проситиме депутатів Верховної ради скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами. Видатки бюджету значно перевищують надходження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка на засіданні Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, яке транслювалося на Youtube.
"За травень у нас було зібрано 101,3 млрд гривень за загальним фондом", - сказав він, відзначивши, що Податкова служба зібрала 73 млрд гривень, а Митна служба - 9,5 млрд гривень.
Водночас видатки становлять 251 млрд гривень. "Тобто ви можете співставити реальну потребу видатків і реальні надходження", - сказав він.
Марченко нагадав про урядовий проект, яким передбачається відновлення мит та ПДВ, у тому числі для авто громадян. "Це ми вважаємо нагальним та необхідним кроком", - сказав він та заявив, що уряд просить Раду відновити податки на митниці, "як це було до початку війни".
За його словами, це дасть можливість збирати додаткові кошти та зменшить запозичення.
Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект змін до Податкового кодексу щодо перегляду окремих пільг з оподаткування. Пропонується скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами.
У березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.
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