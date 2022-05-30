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Беспошлинный ввоз автомобилей гражданами отменят: законопроект уже в Раде

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 15:40
Беспошлинный ввоз автомобилей гражданами отменят: законопроект уже в Раде Фото: премьер-министр
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подал в Верховную раду проект изменений в Налоговый кодекс относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению. Предлагается отменить беспошлинный ввоз в Украину автомобилей гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона 7418, подписанный премьер-министром Денисом Шмыгалем

Законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами;

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 13 млрд грн; ввезено более 119 тысяч автомобилей.

Вместе с тем, предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

"В условиях военного положения, когда Украина должна консолидировать все доходы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, который не являются товарами первой необходимости и одновременно являются бюджетообразующими, должен быть переоценен и пересмотрен", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

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