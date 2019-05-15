Верланов предложил провести демилитаризацию Налоговой службы

Правоохранительная и сервисная функции Налоговой службы должны быть отделены
Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов представил на заседании Кабинета министров стратегию развития ведомства. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Как отмечается в презентации Верланова, в Налоговой службе предлагается провести демилитаризацию: "При поддержке правительства и Верховной рады, - отделение правоохранительной функции от сервисной".
minfin.gov.ua
Стратегия ГСС охватывает три основных направления:
1. Развитие отношений с плательщиками налогов;
2. Развитие человеческого капитала;
3. Развитие Государственной налоговой службы как государственного органа власти.
Ключевыми акцентами определены: рискоориентированность работы службы, всестороннее содействие плательщикам налогов и увеличение электронных услуг, конкурсный подход к формированию кадрового состава, целостность баз данных и их мобильность для обмена информацией с другими службами.
Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу.
По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.