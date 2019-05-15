Верланов предложил провести демилитаризацию Налоговой службы

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов представил на заседании Кабинета министров стратегию развития ведомства. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается в презентации Верланова, в Налоговой службе предлагается провести демилитаризацию: "При поддержке правительства и Верховной рады, - отделение правоохранительной функции от сервисной".

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Стратегия ГСС охватывает три основных направления:

1. Развитие отношений с плательщиками налогов;

2. Развитие человеческого капитала;

3. Развитие Государственной налоговой службы как государственного органа власти.

Ключевыми акцентами определены: рискоориентированность работы службы, всестороннее содействие плательщикам налогов и увеличение электронных услуг, конкурсный подход к формированию кадрового состава, целостность баз данных и их мобильность для обмена информацией с другими службами.

Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу.

По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.