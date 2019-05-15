Верланов запропонував провести демілітаризацію Податкової служби

Правоохоронна і сервісна функції Податкової служби повинні бути відділені
Голова Державної податкової служби Сергій Верланов представив на засіданні Кабінету міністрів стратегію розвитку відомства. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Як відзначається в презентації Верланова, у Податковій службі пропонується провести демілітаризацію: "За підтримки уряду та Верховної ради, - відділення правоохоронної функції від сервісної".
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Стратегія ДПС охоплює три основні напрями:
1. Розвиток відносин з платниками податків;
2. Розвиток людського капіталу;
3. Розвиток Державної податкової служби як державного органу влади.
Ключовими акцентами визначені: ризикоорієнтованість роботи служби, всебічне сприяння платникам податків і збільшення електронних послуг, конкурсний підхід до формування кадрового складу, цілісність баз даних і їх мобільність задля обміну інформацією з іншими службами.
Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу.
За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергія Верланова.