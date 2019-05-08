Кабмин назначил Верланова главой налоговой службы

Фото: Сергей Верланов (facebook.com/minfin.gov.ua)

Верланов будет представлен на новой должности 10 мая

Кабинет министров Украины назначил Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман отметил, что Верланова официально могут представить уже в пятницу, 10 мая.

"Налоговая служба требует прозрачности, открытости, как и, кстати, Государственная таможенная служба. Которую пока нам заблокировали. Задание - стоит организовать хорошую европейскую службу, доброжелательную к бизнесу", - добавил Гройсман.

В Минфине добавили, что после назначения Верланова должны пройти регистрация юридического лица, перевод работников ГФС в Государственную налоговую службу и принятие распоряжение Кабмина о начале работы Налоговой.

Напомним, 23 апреля Верланова выбрали победителем конкурса на главу Налоговой. До этого он занимал пост заместителя министра финансов. В финальной части Верланов обошел заместителя министра юстиции Сергея Петухова.

Ранее также сообщалось, что по решению суда был приостановлен конкурс на главу таможенной службы.