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Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева

Новости » Политика    01.07.2019 - 18:41
Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева
Фото: Андрей Клюев (partyofregions.com.ua)

Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы о регистрации экс-главы Администрации президента времен Януковича

Верховный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) повторно рассмотреть документы о регистрации экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что Верховный суд отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, однако обязал ЦИК повторно рассмотреть документы о его регистрации.

Решение принято в результате пересмотра дела по иску Либеральной партии Украины к ЦИК. В частности, ЦИК обосновал свое решение тем, что Клюевым не соблюдены требования Конституции Украины и законодательства о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019.

В ЦИК уточнили, что при принятии спорного постановления были приняты во внимание только сведения, изложенные в письме Генеральной прокуратуры, в котором содержится определенная информация по уголовным производствам, которые зарегистрированы в отношении Клюева. А также указано, что истец один раз пересекал границу Украины 1 января 2015 года и вернулся на территорию Украины 11 января 2015, других сведений в ГПУ относительно пребывания лица за границей за период 2014-2019 годы нет.

В то же время защита Клюева настаивает на том, что он постоянно проживает в оккупированном Донецке, а, следовательно, требования о беспрерывном проживании в Украине соблюдены.

В связи с этим Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать лицо кандидатом в народные депутаты.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил решение ЦИК об отказе принимать участие во внеочередных выборах в Верховную раду Клюеву. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередные выборы экс-главе Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

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